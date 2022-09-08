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台灣英文新聞祝讀者中秋節快樂 出遊活動安排、交通注意一覽

By 台灣英文新聞
2022/09/08 12:26
台灣英文新聞祝讀者中秋節快樂 出遊活動安排、交通注意一覽

(來源 台灣英文新聞)

台灣英文新聞祝讀者們中秋節快樂，月圓柚圓諸事圓。三天連假當中活動安排、天氣、交通、美食旅遊，小編一次整理好，統統照過來。

天氣

中秋節連假天氣變數大，原位於菲律賓東方海面的熱帶低壓有機會增強為颱風，可能在中秋節（10日）晚上影響台灣，北台灣降雨機會就會提高。

依據中央氣象局預報顯示，中秋節連假各地為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部有零星短暫陣雨，中部以北及東北部天氣早晚稍涼；午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨；新竹至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有較強陣風。

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交通

依觀光局公布資料，連假期間宜花東地區訂房率達5成，預估國5將有旅遊車潮，建請搭乘公共運輸前往，若自行開車民眾亦請多加利用高公局每日國道路況預報資訊，避開國道壅塞路段及時段。

依大數據分析，連假首日 (9月9日) 5時起可望出現車多情況，直至16時始紓解，高公局建議國5南向用路人，於連假首日5時前或17時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。另為因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃於國1平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林入口匝道採時段性分日分向封閉措施。

為利民眾於連假期間掌握國道即時路況大小事，高速公路局特於高速公路1968 App提供「旅行時間預測」、「路況播報」、「路況事件推播」及「替代道路旅行時間」等服務，供用路人掌握前方路況，歡迎民眾多下載使用及分享。(網址：https://1968.freeway.gov.tw/sapp)

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美食健康

中秋佳節即將來臨，不少民眾已經蓄勢待發相揪烤肉，家醫科李思賢醫師提醒，烤過的食材易含有可能致癌的異環胺(HCAs)等化學因子，建議民眾也別忘記多攝取高抗氧化力的營養素，減輕快樂慶中秋時吃烤肉對健康造成的負擔。

當人們開心大啖柚子時，正在服用6種藥物的民眾宜注意不可一同搭配食用，因為柚子可能影響某些藥品的代謝，甚至引發嚴重副作用，有致命可能，不得不慎，尤其是有在服用抗凝血劑的病人要特別注意，這些人多為心律不整、心臟瓣膜置換、肺栓塞、深部靜脈栓塞、腦中風等病人。

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旅遊觀光

今年中秋節活動一樣豐富，北台灣有煙火秀、金瓜石藝術季，台北市立動物園也有活動與動物同樂，東台灣有藝文氣息濃厚的嗅覺藝術季，南台灣有「炫光元宇宙」光影藝術展，以及台南安平碼頭有迪士尼主題快閃店真好玩。

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中秋節

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