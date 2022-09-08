提升馬祖用藥權利 逾千人確診3成領清冠一號

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）馬祖四鄉五島沒有中醫診所，民進黨馬祖黨部今年6月接獲馬祖確診民眾反應無法在地領用中藥清冠一號，經過立委洪申翰協調後7月1日起，已建立清冠一號在馬祖的開藥制度。

依據衛福部中醫藥司統計，7月、8月共有1,118位民眾確診COVID-19，領用清冠一號人數有301人，平均開立天數都是5天，相當於有近三成的馬祖民眾受惠。立委洪申翰表示，李問在還沒選上縣長就已確實體察民眾所需，積極向中央反應並實際提供服務。

近期指揮中心示警，BA.5致本土疫情升溫，昨日更突破4萬例確定病例。中醫師公會全聯會柯富揚理事長日前接受媒體訪問時表示，清冠一號對抗BA.4、BA.5症狀有幫助，建議持續對確診者公費給付用藥。

對此，立委洪申翰也說，「將近三成的馬祖鄉親有需求，說明清冠一號在這次的病毒症狀的控制上確實有效用，馬祖公費領藥制度建立地較晚，也支持公費領用政策延續。」

連江縣長候選人李問強調，離島的醫療資源長期面臨專業人力不足的狀況，很希望中央和中醫師全聯會能持續推動巡迴醫療服務或獎勵開業服務計畫，讓馬祖鄉親有和本島居民一樣的就醫及用藥權利。

李問也談到，馬祖不只有醫療業有人力問題，從觀光業、餐飲業以及重大工程等都有很大的人力缺口，這對產業發展產生相當大的障礙。李問說，目前將以增加住宅及商業區，建造只租不賣的社會住宅，以及爭取兩家航空進駐並加開高雄航線為目標努力，讓更多醫事人員與在台灣本島工作的馬祖人更願意到馬祖就業，為馬祖四鄉五島提升經濟動能。