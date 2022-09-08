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翻轉麻將汙名•為長照盡一分力　郭璽等人申請成立「麻將最大黨」•開在警局旁不再遮遮掩掩

召集人張華特在記者會上指出, 去年10月5日, 時任疫情中心指揮官陳時中宣布休閒麻將館可以開打, 證明麻將不等於賭博。他們沒有政治野心, 只希望藉著成立「麻將最大黨」, 讓麻將越來越健康, 同時用政黨力量解決麻將有關的法律問題。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/08 12:43
圖/常青國際 Everdant 左營館

圖/常青國際 Everdant 左營館

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今天台灣三大報頭版下方均刊出「麻將最大黨」創黨宣言(下圖) , 發起人郭璽、召集人張華特與前立委陳柏惟, 上午更在立法院舉行「 望有志人士一同翻轉麻將汙名」記者會。邀請全台灣所有熱愛打麻將或認同麻將文化的同好們，一起來加入「麻將最大黨」。

翻轉麻將汙名•為長照盡一分力　郭璽等人申請成立「麻將最大黨」•開在警局旁不再遮遮掩掩

(翻攝畫面)

郭璽在記者會上表示, 目前已經100人基本名單送內政部申請, 希望獲得通過。他強調, 麻將是文化資產, 不應被汙名化或者受到歧視

他們目前已經以常青國際品牌在左營土城等地成立麻將館, 環境衛生安全, 整理得像花園一樣, 裡面充滿了歡笑聲。

他指出, 他們所設立的麻將館, 基本遊戲如悠遊卡儲值概念, 會員在店內不會有金錢交易, 形同租賃業。大同分局曾經檢查過27次, 均查無犯罪事實。證實沒有金錢交易, 也非賭博行為。

郭璽說, 設置麻將館可讓長輩有正當休閒活動, 也可以讓民間業者對長照盡一份力量, 政府不需要花錢。

他指出, 台灣已進入老年化社會, 許多老人孤獨且缺乏正當活動, 有人甚至每天在家看電視長達九小時, 後果就是導致阿茲海默症或其他疾病上身。

他開設的麻將館, 希望盡量選在警方管區步行可到的地方, 主要是為了讓老人有正當休閒活動, 生活更舒適, 麻將館絕不是賭場, 他不是為了賺錢, 主要是希望翻轉被汙名化的麻將活動, 也希望「麻將最大黨」成為社會穩定的力量。

郭璽說他成立政黨的最終目標是: 希望台灣每一鄉鎮都有麻將館, 讓老人很容易就可以找到一起打麻將的朋友。

召集人張華特則說, 取締打麻將, 法律必須明確, 他們覺得麻將主要是休閒活動。

去年10月5日, 時任疫情中心指揮官陳時中宣布休閒麻將館可以開打, 證明麻將不等於賭博, 希望藉著成立政黨, 讓麻將越來越健康, 同時用政黨力量解決麻將有關的法律問題。

張華特表示, 他們沒有政治野心, 主要目的就是在推動麻將文化。

知名網紅呱吉邱威傑, 今天也出現在記者會上, 聲援「麻將最大黨」。

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