(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今天台灣三大報頭版下方均刊出「麻將最大黨」創黨宣言(下圖) , 發起人郭璽、召集人張華特與前立委陳柏惟, 上午更在立法院舉行「 望有志人士一同翻轉麻將汙名」記者會。邀請全台灣所有熱愛打麻將或認同麻將文化的同好們，一起來加入「麻將最大黨」。

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郭璽在記者會上表示, 目前已經100人基本名單送內政部申請, 希望獲得通過。他強調, 麻將是文化資產, 不應被汙名化或者受到歧視

他們目前已經以常青國際品牌在左營土城等地成立麻將館, 環境衛生安全, 整理得像花園一樣, 裡面充滿了歡笑聲。

他指出, 他們所設立的麻將館, 基本遊戲如悠遊卡儲值概念, 會員在店內不會有金錢交易, 形同租賃業。大同分局曾經檢查過27次, 均查無犯罪事實。證實沒有金錢交易, 也非賭博行為。

郭璽說, 設置麻將館可讓長輩有正當休閒活動, 也可以讓民間業者對長照盡一份力量, 政府不需要花錢。

他指出, 台灣已進入老年化社會, 許多老人孤獨且缺乏正當活動, 有人甚至每天在家看電視長達九小時, 後果就是導致阿茲海默症或其他疾病上身。

他開設的麻將館, 希望盡量選在警方管區步行可到的地方, 主要是為了讓老人有正當休閒活動, 生活更舒適, 麻將館絕不是賭場, 他不是為了賺錢, 主要是希望翻轉被汙名化的麻將活動, 也希望「麻將最大黨」成為社會穩定的力量。

郭璽說他成立政黨的最終目標是: 希望台灣每一鄉鎮都有麻將館, 讓老人很容易就可以找到一起打麻將的朋友。

召集人張華特則說, 取締打麻將, 法律必須明確, 他們覺得麻將主要是休閒活動。

去年10月5日, 時任疫情中心指揮官陳時中宣布休閒麻將館可以開打, 證明麻將不等於賭博, 希望藉著成立政黨, 讓麻將越來越健康, 同時用政黨力量解決麻將有關的法律問題。

張華特表示, 他們沒有政治野心, 主要目的就是在推動麻將文化。

知名網紅呱吉邱威傑, 今天也出現在記者會上, 聲援「麻將最大黨」。

翻轉麻將汙名•為長照盡一分力 郭璽等人申請成立「麻將最大黨」•開在警局旁不再遮遮掩掩