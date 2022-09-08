2022八里城市沙雕展快閃沙雕9/17登場　將呈現正在「消失的病毒」意象

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）配合近年的現況，新北市政府高灘地工程管理處表示，今(2022)年的八里城市沙雕展「快閃沙雕」以「消失的病毒」為發想，製作長約5米且為病毒外型的沙雕，從堆沙、夯沙、逐漸雕刻成形須在5小時內完成，預計9月17日登場。

高灘處代理處長張修銘表示，「消失的病毒」長約5米且為病毒外型的沙雕，透過海水漲潮後淹沒病毒意象的沙雕，藉此傳達防疫的重要性，也期望疫情能盡快渡過、回到原本無所擔憂地自在生活步調，該座沙雕預計9月17日上午7點半左右開始夯沙，9點左右開始雕刻，預計下午2點左右雕塑完成。根據當天的潮汐預報，下午3點51分河水滿潮而完全淹沒消失，呈現正在消失的病毒，歡迎大家一起來看病毒隨著大海一分一秒的吞噬消失。

△快閃沙雕「消失的病毒」示意圖。（照片由新北市政府高灘地工程管理處提供）

策展藝術總監陳坤田表示，快閃沙雕對沙雕師而言是個親近大自然並與其合作的最佳機會，製程利用河水退潮時快速創作雕刻，且必須在漲潮前完成，平時沙雕師雕刻一座沙雕可能需要5天，這次必須在5小時內創作完成，是個極為精彩且具突破性的挑戰。

2022八里城市沙雕展目前正展覽中將展至10月11日止，並以「光合希望」為主題打造16座創意沙雕，而策展理念也正是希望在這被疫情干擾的時期，想邀請民眾一同來八里許下對未來的希望，目前展期已過一半。

新北市政府高灘地工程管理處在2019年首創的快閃沙雕以「消失的冰原」為主題，提倡全球暖化逐年嚴重，應節能減碳愛地球，接著繼2020年的快閃沙雕以「消失的海翁」為題呼籲愛護海洋生態。

△精緻細膩的沙雕作品「祈願之城」。（照片由新北市政府高灘地工程管理處提供）