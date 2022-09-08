白宮國安顧問：中國侵台威脅仍顯著 11月G20峰會未定「拜習會」

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）裴洛西訪台，美中關係惡化，美國白宮國安顧問蘇利文受訪指出，台灣周圍發生軍事事件（military contingency）的威脅仍然顯著，中國未排除武攻台灣，美國會持續抵抗任何以武力改變現狀的作為。此外，他也指出11月G20峰會尚未計畫舉行「拜習會」，即便實現預期也不會達成重大協議。

自8月初美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2、3日率團訪台後，美國訪團接二連三來台，中國藉此數度軍演，意圖合理化建立新現狀的企圖，不僅發射飛彈危及區域安全，軍機、艦屢屢擾台，跨越海峽中線常態化，也使得自川普時代已然惡化的美中關係雪上加霜。

蘇利文（Jake Sullivan）日前接受彭博專訪，談及台海局勢時坦言，台灣周圍發生軍事事件（military contingency）的威脅仍然顯著，中共官方政策明指不排除入侵台灣。儘管並未詳指中國侵台時間點，但他強調，美國立場堅定一致，未來會持續抵抗任何試圖以武力改變現狀的行徑。

台灣局勢逐年升溫，美國國會友台力道加強，然而因裴洛西來台中共反應劇烈，美國參議院外委會原訂於美東時間8月3日審理「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），臨時以主席須參與院會事宜為由延期。時隔1個多月，參議院外委會預計於14日審議該法案。

對此，蘇利文表示，他於美東時間7日將與國會領袖會面談論該法案。他認為，法案部分內容能有效強化美國對台灣的安全協助，改善台灣安全，但也坦言「部分內容讓我們有些擔憂」。

今年6月，民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）攜手提出「台灣政策法案」，內容包括推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）、美國在台協會（AIT）處長改為「代表」（Representative）並比照一般美國駐外大使提名程序、賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位等。

儘管裴洛西訪台前，美國總統拜登與中國領導人習近平曾於7月底通話逾2小時，並談及面對面會晤的重要性，也就台灣問題坦率直接地交換意見，但顯然並未有共識，近日美中關係持續惡化。20國集團（G20）領導人峇里島峰會即將於11月登場，拜登6日已表示，若「他（習近平）若出席，我確定會與他見面。」

然蘇利文在專訪中表示，目前尚未規劃G20會期間舉行「拜習會」，但峰會讓兩位領導人有機會面對面坐下來。他強調，即便「拜習會」成真，他不預期兩人會達成任何重大協議。