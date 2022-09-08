台灣日月潭秋季盛會！Come!BikeDay花火音樂嘉年華10/7登場　璀璨15精采可期

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」迄今已邁向第15年，今年活動以「15有你，收藏美好日月潭」、「Reopen！再開箱」為核心概念，將於10月7日登場，日月潭國家風景區管理處結合樂活自行車、浪漫聯合婚禮、花火音樂饗宴及原住民族群融合表演等多元旅遊主題活動，昨(9/7)日在台北舉辦宣傳活動。

日月潭國家風景區管理處表示，「2022日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」為日月潭每年秋季盛會，自10月7日起連續7週，7場次多元的系列活動，其中包括以特色主題月規劃之自行車騎乘、3場花火音樂會，其中2場次將結合無人機展演、1場馬拉松路跑、日月潭婚禮，以及日月潭紅茶花火嘉年華等豐富多元活動。

日月潭國家風景區管理處還說，今年度更延續舉辦許多遊客所期待的「2022日月潭花火音樂嘉年華攝影比賽」，期待透過攝影者的鏡頭捕捉日月潭更多不同層次的景色。

照片由交通部觀光局日月潭國家風景區管理處提供

在花火音樂會的部分，10月22日「台灣大哥大日月潭花火音樂會《灣大星球 Planet Possible》」作為首發，「樂興之時管絃樂團(Philharmonia Moments Musicaux)」結合率性女聲-閻奕格、實力唱將-卓義峯將於現場演出，共同演繹重新改編的中西經典歌曲，用音樂Open Possible能所不能。

11月5日「心台灣･新曦望-部落原香音樂晚會」有在地營北國中、民和國中、宏仁國中、普台中學、伊達邵國小、希娜巴嵐國小、彰化愛樂等表演團體展現各項樂器、技藝、舞蹈及原住民之天籟歌聲。11月19日「2022 NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」邀請大家寰宇於音樂饗宴，在壯闊景緻的樂曲中領略文化及藝術之美。

照片由日月潭國家風景區管理處提供

日月潭國家風景區管理處接著說，自行車活動樂活體驗，自6月15日至10月15日以月份刻畫多元路線規劃主題月，暖身起跑，只要自行騎乘完畢、與指定認證點合照，並完成指定任務，即可參與限定好禮抽獎活動。

日月潭國家風景區管理處接著指出，重點主活動日，11月12日「自行車嘉年華主題日」有挑戰自我的「自我挑戰環潭認證」、解謎闖關的「好騎日月潭」與超人氣的「兒童滑步車完成賽」等項目，而活動現場將安排熱鬧的市集及有趣的街頭藝人表演。

結合公益活動，日月潭國家風景區管理處表示，第9屆「日月潭環湖馬拉松」將於10月30日開跑，延續參賽選手「每跑一公里，捐贈一塊錢」的信念，持續回饋地方與協助弱勢團體，不僅是「國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)」國際認證賽事，同時為「亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽」(AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier) 台灣站唯一賽事。

另外10月7日以水、陸、空特色旅遊形式之浪漫唯美「日月潭婚禮」，以及10月22日至23日除了品茗賞藝嚐糕餅及揉茶體驗外，還可一探魚池鄉在地農特產、客家族群文化及邵族原民部落產業文化等多元活動之「日月潭紅茶花火嘉年華系列活動」。

日月潭國家風景區管理處表示，活動期間為響應日月潭永續發展目標，活動期間同步推出「減廢任務」-民眾喝水打卡解任務、「九宮格挑戰」主題日現場遊戲等限定活動，推廣循環杯的使用。

最後，主辦單位提醒，因應疫情走向，將配合當時中央流行疫情指揮中心與南投縣政府相關防疫指引與原則，滾動調整防疫措施，期盼讓大家安心從白天玩到晚上。

照片由交通部觀光局日月潭國家風景區管理處提供