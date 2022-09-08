Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

高公局：情境彩色燈光模擬台灣四季保留單色系　七彩模式有引發癲癇疑慮暫緩試辦

考量雪山隧道內環境較為單調，長時間行駛容易造成駕駛人視覺疲勞，高公局參考國外隧道案例，嘗試在基本安全的照明環境中，運用色彩心理學的視覺感受，於隧道雙向的照明內部區各規劃1處試辦安裝情境彩色燈具

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/08 09:48
秋天情境。(照片由高公局提供)

秋天情境。(照片由高公局提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）高速公路局原訂於中秋節連假試辦情境彩色燈光模擬台灣四季和假日七彩顏色等動靜態模式，不少民眾跟團體在得知後，紛紛向高公局反應當中的七彩顏色可能有誘發癲癇的疑慮；高公局北區養護工程分局坪林交通控制中心主任藍如萍回應亦證實，七彩模式的部分會暫停試辦。

中央社引述北區養護工程分局坪林交通控制中心主任藍如萍的說法，她表示，單色模式不論是動態或靜態模式都沒有相關疑慮，這部分會如期試辦，七彩模式則暫緩並會跟專業人士、學者還有醫師等人討論。

高公局參考國外隧道案例，嘗試在基本安全的照明環境中，運用色彩心理學的視覺感受，於隧道雙向的照明內部區各規劃1處（南向約16.1K、北向約27.2K)試辦安裝情境彩色燈具，利用特殊燈光色彩變化轉換，讓隧道頂部至二側壁面出現長達約100公尺的光影變化，並以四季變化概念進行設計規劃，如春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色等動靜態模式，提供隧道環境色彩變換，讓隧道環境更富變化性，降低駕駛者焦躁感及疲倦感，有助於行車安全性。

高公局提醒，這次中秋節連假於9月10日至9月11日將試辦情境彩色燈光，同時於每日14時至21時實施國5北向高乘載管制措施，請民眾多加留意並配合。

相關新聞：情境彩色燈光模擬台灣四季！高公局：優化雪隧照明環境　降低駕駛焦躁與疲倦
高公局
中秋
國道
色彩
行車安全

相關新聞

中秋吃柚子要注意！有服用這6款藥物者搭配食用恐致命
中秋吃柚子要注意！有服用這6款藥物者搭配食用恐致命
2022/09/07 20:34
情境彩色燈光模擬台灣四季！高公局：優化雪隧照明環境　降低駕駛焦躁與疲倦
情境彩色燈光模擬台灣四季！高公局：優化雪隧照明環境　降低駕駛焦躁與疲倦
2022/09/07 14:19
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
2022/09/07 12:00
台灣虎頭埤風景區：中秋連假遊台南　名字有「秋」或「露」可免費入園
台灣虎頭埤風景區：中秋連假遊台南　名字有「秋」或「露」可免費入園
2022/09/05 15:46
炫光元宇宙世界在嘉義！中秋節別錯過「2022光織影舞」流光水月美景
炫光元宇宙世界在嘉義！中秋節別錯過「2022光織影舞」流光水月美景
2022/08/31 18:35

更新時間 : 2022-09-08 10:17 GMT+08:00

最受歡迎

恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
【金鐘57】入圍名單揭曉！《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝角逐視帝　謝盈萱、林心如、楊謹華爭視后寶座
【金鐘57】入圍名單揭曉！《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝角逐視帝　謝盈萱、林心如、楊謹華爭視后寶座
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
8月台灣外匯存底續跌　央行對美國升息備2劇本
8月台灣外匯存底續跌　央行對美國升息備2劇本