高公局：情境彩色燈光模擬台灣四季保留單色系　七彩模式有引發癲癇疑慮暫緩試辦

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）高速公路局原訂於中秋節連假試辦情境彩色燈光模擬台灣四季和假日七彩顏色等動靜態模式，不少民眾跟團體在得知後，紛紛向高公局反應當中的七彩顏色可能有誘發癲癇的疑慮；高公局北區養護工程分局坪林交通控制中心主任藍如萍回應亦證實，七彩模式的部分會暫停試辦。

中央社引述北區養護工程分局坪林交通控制中心主任藍如萍的說法，她表示，單色模式不論是動態或靜態模式都沒有相關疑慮，這部分會如期試辦，七彩模式則暫緩並會跟專業人士、學者還有醫師等人討論。

高公局參考國外隧道案例，嘗試在基本安全的照明環境中，運用色彩心理學的視覺感受，於隧道雙向的照明內部區各規劃1處（南向約16.1K、北向約27.2K)試辦安裝情境彩色燈具，利用特殊燈光色彩變化轉換，讓隧道頂部至二側壁面出現長達約100公尺的光影變化，並以四季變化概念進行設計規劃，如春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色等動靜態模式，提供隧道環境色彩變換，讓隧道環境更富變化性，降低駕駛者焦躁感及疲倦感，有助於行車安全性。

高公局提醒，這次中秋節連假於9月10日至9月11日將試辦情境彩色燈光，同時於每日14時至21時實施國5北向高乘載管制措施，請民眾多加留意並配合。

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