〈時評〉民進黨全押寶陳時中　得不償失

年底的首都市長選戰，是各政黨的重中之中，民進黨傾全力輔選， 為黨籍市長參選人陳時中組成總統級規格的競選團隊，不過， 很可能因此顧此失彼，失去其他縣市的戰略地位， 而且一旦陳時中出現太多負面新聞，還可能傷及民進黨形象、 波及黨內其他參選人，得不償失。

民進黨在重新徵召鄭運鵬參選桃園市長後， 原本提名的林智堅論文門風波暫時平息， 桃園市長的選情逐步回穩後，由於台北市長選舉， 隨著副市長黃珊珊辭官參選， 以及國民黨提名的參選人蔣萬安不再採取佛系打法， 也讓陳時中的選情陷入膠著。

對民進黨而言，在台北市執政是二十多年前的事， 那時是因為泛藍陣營分裂， 民進黨才有機會打破藍大於綠的政治版圖。這次，除了寄望蔣萬安、 黃珊珊分食藍營選票外，因為陳時中曾經擔任衛福部長、 中央流行疫情指揮中心的指揮官，具有全國性的超高知名度， 適合投入以空戰為主的台北市選舉。

此外，民進黨希望以陳時中帶領的防疫成績為表率， 讓陳時中成為這次年底選戰的領頭羊之一。因此， 陳時中的競選團隊成員裡，有不少是現任立委， 還有黨內多位輔選大將都進駐競總， 中央層級的競選團隊彷若總統級競選規格， 讓黨內其他參選人都非常羨慕。

陳時中若能帶動選舉議題，對民進黨肯定加分，只不過， 陳時中若成為爭議中的風暴核心，不僅會影響到自身選情， 也會衝擊到民進黨的形象，進而產生外溢效應，波及到其他參選人。 舉例來說，陳時中這陣子推出的免治馬桶， 絕對是一項可供討論的公共政策，卻因為宣傳手法不當， 模糊了焦點，更成為眾矢之的，這種情況下， 民進黨其他參選人提出的政見，輿論討論的空間明顯受到壓縮， 各界只看到民進黨替陳時中護航，形同陳時中一人的選戰。

但民進黨的選戰絕對不只有台北市，還有其他選區。以目前來說， 高雄市和台南市的選情相對穩定，台中市則是可能逆轉勝， 因為去年底到今年初，台中市長盧秀燕的聲勢下滑， 雖然現階段比較回穩，但民進黨提名的蔡其昌不是沒有機會。 新北市方面，民進黨提名的林佳龍雖然落後爭取連任的侯友宜， 但民進黨也必須設法將侯友宜困在新北市， 避免他成為藍營超級輔選員，甚至威脅到民進黨2024年的總統大 選。至於桃園市，前陣子提名的裂縫還有待彌補， 鄭運鵬的選情要再加溫，才能延續地方執政。

民進黨不應將年底縣市長的賭注全都押在陳時中一個人，否則， 屆時選舉結果揭曉後，恐怕成功不會在陳時中、失敗只會全算到陳時中頭上。