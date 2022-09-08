美國聯邦眾議員墨菲率團抵台灣　8日上午晉見蔡英文總統

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy, D-FL）7日晚間率跨黨派眾議員搭機來台，訪團將於今（8）日上午10時晉見總統蔡英文；全團由8位聯邦眾議員組成，是美國國會本屆會期規模最大的眾議員訪台團。

外交部表示，美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy, D-FL）率跨黨派眾議員於9月7日晚間抵台，預計停留至9日，全團由8位聯邦眾議員組成，外交部政務次長田中光代表我國政府在桃園機場迎接莫菲副主席及訪團成員，表達我方誠摯歡迎。

此次訪台成員包括聯邦眾議員法蘭克林（Scott Franklin, R-FL）、凱希力（Kai Kahele, D-HI）、威爾森（Joe Wilson, R-SC）、巴爾（Andy Barr, R-KY）、艾薩（Darrell Issa, R-CA）、譚妮（Claudia Tenney, R-NY）及凱茉可（Kat Cammack, R-FL）。

外交部說，本團是美國國會本（117）屆會期以來規模最大的眾議員訪問團；在台期間莫菲副主席等人將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴等，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

莫菲副主席關注台海安全，於本年7月提出跨黨派「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），並於眾院審議「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023）時提出友我修正案，要求美國針對台灣遭遇入侵的可能場景辦理跨政府部門的「國家級兵棋推演」。

此次訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的眾議員，分別來自「軍事」、「外交」及「歲計」等重要委員會，均為台灣的堅實友人，舉凡在美國國會提出有關支持提升台美關係、強化台灣安全、增進經貿合作、納入美國首波新冠肺炎（COVID-19）疫苗分配、乃至支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織的各項議案或聯名函，均可看見本團團員積極挺台的身影。

今年迄今已有7個美國會議員團、共28位聯邦參、眾議員（含9位參議員，19位眾議員，分別為14位民主黨、14位共和黨）來訪。

外交部表示，面對中國不負責任的軍事挑釁，以及持續升高區域緊張情勢，美國國會再度籌組大型訪團來訪，充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。