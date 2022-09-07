恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）台灣U18亞青女籃代表隊今（7日）對上中國，原面臨17分落後劣勢，最終奇蹟逆轉扳回一城，是台灣相隔20年來首度擊敗中國，其中號稱「最強女高中生」的張聿嵐攻下最高18分，最終以74比61大勝中國隊。

根據維基百科，亞洲U18青年女子籃球錦標賽(FIBA Asia Under-18 Championship for Women)為亞洲籃總所舉行的洲際性的18歲以下青年女子籃球錦標賽，昨在印度班加羅爾登場，今年共有8支隊伍參賽，預賽分成2組循環，台灣與日本、中國與印尼同處B組，分組第1將直接晉級4強，小組排名2、3的球隊將與另一組交叉對決，爭搶最後2張晉級門票。

昨台灣碰上屆亞軍日本隊，即使台灣184公分女籃好手蕭豫玟繳出39分、15籃板的亮眼成績，仍不敵日本隊兇猛火力，最終以77比90吞敗。不過今天台灣對上6連霸的中國中國，雖然開局一度當機，次節開始手感逐漸回來，即使最多落後17分，第2、3節卻合計拉出42比15反攻，最終取得雙位數領先。

中央社報導，台灣在U18隊史上一次擊敗中國是20年前，2002年U18亞青女籃，當時小組賽台灣曾以88比82險勝中國，今天是隊史相隔20年後，再次於U18擊敗中國隊。這場比賽最終比分為74比61，張聿嵐攻下最高18分，蕭豫玟挹注15分14籃板，游沁樺貢獻13分11籃板。

目前台灣仍有機會爭取分組龍頭直接晉級4強。

台灣U18亞青女籃代表隊對中國上演驚奇逆轉秀，球員們賽後開心擁抱。（圖取自FIBA網頁fiba.basketball）