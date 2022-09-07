Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝

台灣在U18隊史上一次擊敗中國是20年前，2002年U18亞青女籃，當時小組賽台灣曾以88比82險勝中國，今天是隊史相隔20年後，再次於U18擊敗中國隊。

  245
By 體育組, 台灣英文新聞
2022/09/07 20:54
台灣U18亞青女籃代表隊7日以74比61擊敗中國隊，球員們賽後合影開心比出勝利手勢。（圖/FIBA網頁fiba.basketball）

台灣U18亞青女籃代表隊7日以74比61擊敗中國隊，球員們賽後合影開心比出勝利手勢。（圖/FIBA網頁fiba.basketball）

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）台灣U18亞青女籃代表隊今（7日）對上中國，原面臨17分落後劣勢，最終奇蹟逆轉扳回一城，是台灣相隔20年來首度擊敗中國，其中號稱「最強女高中生」的張聿嵐攻下最高18分，最終以74比61大勝中國隊。

根據維基百科，亞洲U18青年女子籃球錦標賽(FIBA Asia Under-18 Championship for Women)為亞洲籃總所舉行的洲際性的18歲以下青年女子籃球錦標賽，昨在印度班加羅爾登場，今年共有8支隊伍參賽，預賽分成2組循環，台灣與日本、中國與印尼同處B組，分組第1將直接晉級4強，小組排名2、3的球隊將與另一組交叉對決，爭搶最後2張晉級門票。

昨台灣碰上屆亞軍日本隊，即使台灣184公分女籃好手蕭豫玟繳出39分、15籃板的亮眼成績，仍不敵日本隊兇猛火力，最終以77比90吞敗。不過今天台灣對上6連霸的中國中國，雖然開局一度當機，次節開始手感逐漸回來，即使最多落後17分，第2、3節卻合計拉出42比15反攻，最終取得雙位數領先。

中央社報導，台灣在U18隊史上一次擊敗中國是20年前，2002年U18亞青女籃，當時小組賽台灣曾以88比82險勝中國，今天是隊史相隔20年後，再次於U18擊敗中國隊。這場比賽最終比分為74比61，張聿嵐攻下最高18分，蕭豫玟挹注15分14籃板，游沁樺貢獻13分11籃板。

目前台灣仍有機會爭取分組龍頭直接晉級4強。

恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝

恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝

台灣U18亞青女籃代表隊對中國上演驚奇逆轉秀，球員們賽後開心擁抱。（圖取自FIBA網頁fiba.basketball）
U18
亞青女籃
台灣隊
中國隊
張聿嵐
蕭豫玟

相關新聞

國民黨8/28全代會•22縣市長候選人強棒出擊　迎戰民進黨「台灣隊」
國民黨8/28全代會•22縣市長候選人強棒出擊　迎戰民進黨「台灣隊」
2022/08/28 16:43
【台灣1218公投•為自己而投】第18案是「反萊豬」不是「反美豬」蔡總統不該帶頭欺騙人民！
【台灣1218公投•為自己而投】第18案是「反萊豬」不是「反美豬」蔡總統不該帶頭欺騙人民！
2021/12/18 11:31
日韓交惡　U18棒球日本代表隊避穿有國旗球衣
日韓交惡　U18棒球日本代表隊避穿有國旗球衣
2019/08/28 12:17
不畏艱難　讓青年「台灣隊」用軟實力征服全世界
不畏艱難　讓青年「台灣隊」用軟實力征服全世界
2018/06/12 13:55
旅日排球好手陳建禎為花蓮地震募款
旅日排球好手陳建禎為花蓮地震募款
2018/02/13 15:09

更新時間 : 2022-09-07 22:04 GMT+08:00

最受歡迎

【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
【金鐘57】入圍名單揭曉！《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝角逐視帝　謝盈萱、林心如、楊謹華爭視后寶座
【金鐘57】入圍名單揭曉！《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝角逐視帝　謝盈萱、林心如、楊謹華爭視后寶座
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
8月台灣外匯存底續跌　央行對美國升息備2劇本
8月台灣外匯存底續跌　央行對美國升息備2劇本