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中秋吃柚子要注意！有服用這6款藥物者搭配食用恐致命

柚子跟葡萄柚與某些藥物併用，可能增加藥物不良反應發生的機率，例如降血脂藥、抗凝血劑、抗心律不整藥、血壓藥、免疫抑制劑、 抗憂鬱藥物等。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/09/07 20:34
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）中秋節就在本週末！當人們開心大啖柚子時，正在服用6種藥物的民眾宜注意不可一同搭配食用，因為柚子可能影響某些藥品的代謝，甚至引發嚴重副作用，有致命可能，食用葡萄柚也有類似情況。

根據食品藥物管理署，柚子跟葡萄柚與某些藥物併用，可能增加藥物不良反應發生的機率，例如降血脂藥、抗凝血劑、抗心律不整藥、血壓藥、免疫抑制劑、 抗憂鬱藥物等。尤其是有在服用抗凝血劑的病人要特別注意，這些人多為心律不整、心臟瓣膜置換、肺栓塞、深部靜脈栓塞、腦中風等病人。

降血脂藥部分，若大量食用柚子，恐增加藥物血中濃度，可能增加肌肉痛、肝功能異常、甚至急性腎病變發生。 抗心律不整藥和柚子交互作用，可能增加心律不整、肝毒性等不良反應的風險。 柚子與血壓藥則可能增加低血壓、心跳過快、周邊水腫等不良反應的風險。

至於免疫抑制劑，與柚子搭配食用可能增加低血壓、心跳過快、周邊水腫等不良反應的風險。 抗憂鬱藥物則是提高藥物血中濃度，較容易發生暈眩、嗜睡之情形。

食藥署指出，柚子和葡萄柚一樣都富含「喃香豆素(furanocoumarin)」成分，該成分會不可逆地抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，由於許多藥物皆由該酵素代謝，所以可能導致藥物血中濃度升高之情形，而增加發生不良反應之機率，且特別注意的是，其抑制藥物代謝的作用可長達數小時甚至兩三天，即使間隔服藥也無法完全避免。

因此，食藥署建議正在服藥之民眾，應儘量避免食用該類水果，如欲食用，淺嚐幾瓣即可，切勿大量食用，或是於食用前，詳閱藥品說明書或諮詢藥師，確認是否有藥物交互作用之風險再行食用。
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藥物副作用

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