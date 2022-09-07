中共20大會前封控人口達3億人 上海迪士尼酒店傳疫情旅客被困

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）當全球多國已完全解封，台灣也力拼逐步開放時，中國仍有74城處於完全封控及部分封控狀態，受影響人口達3.1億人，7日一早上海迪士尼樂園酒店更傳有人確診，所有旅客被要求繼續待在房內，不得離開飯店。

綜合媒體報導，中國即將迎來中共20大會，面對「清零」政策更加不得馬虎，各地加強封控力度，力求在20大會前全力撲滅疫情，自8月20日以來，至少有74座城市、逾3.13億人口處於全城或部分封控中。

根據中國網友發文，今（7日）早於上海迪士尼飯店內收到訊息指出「我們遺憾地通知您，我們接到疾控中心的通知，要求所有住客，目前在酒店房間內休息。此項臨時措施是為了支援標準防疫管控流程，感謝您的配合，敬請不要離開房間。一旦有進一步的資訊，我們會告知您。」

令外界費解的是，當全球都以解封為目標，力拼拯救經濟與觀光，讓民眾生活恢復正常的同時，中國卻期盼在中國領導人習近平本屆任期結束前不惜一切代價撲滅疫情，不顧封控對民眾生活和經濟發展的衝擊。

CNN指出，由於習近平是中國「清零」政策永不妥協的倡導者，他準備在於10月16日召開的第20次黨代會上，再次被任命為中國下一個五年的最高領導人。而這場精心編排的清零封控行動，是為了慶祝和證明共產黨的成就，以及習近平個人在其執政十年中所取得的成就。

專家說，持續的疫情可能威脅社會穩定，影響領導層的過渡進程，更不用說損害習近平的個人領導信譽了。上海今年年初歷經兩個多月的痛苦封城，民生、經濟受到嚴重衝擊，但習近平親自發話，要求「堅定反對歪曲、懷疑和否定動態清零政策的言行」。

媒體報導，為嚴防疫情干擾中共20大會，北京市3日宣布從嚴限制人員進返北京，對七天內有一例及以上感染者所在縣市區級旅居史人員嚴格限制進返京。北京市政府昨通報，9月5日晚間，北京化工大學昌平校區報告新增一例本土病例和五名核酸初篩陽性人員。