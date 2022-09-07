南韓難容身 近60名中國深圳教友落腳泰國尋難民身份

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）還記得2019年因不堪中共政府的騷擾及迫害，中國深圳改革宗聖道教會的六十名教友集體流亡到韓國濟州島的事件嗎？經過了二年多的風雨，在知名人權機構努力下，這群教友獲得泰國政府的同意入境，正式申請庇護，可望開展新生活。

知情人士指出，懼於中共壓力，南韓新政府頻阻撓這群人的政治庇護申請，且在濟州島的兩年多以來也因爲語言不通，教友們的生活、醫療、教育處於艱難的處境，還不時收到當地中國領事館的電話威脅。

根據自由亞洲電台先前報導，深圳改革宗聖道教會在2012年成立，同年習近平就任國家主席並開始對國內宗教團體的打壓，情況在2018年之後更趨嚴峻。成都秋雨教會的主任牧師王怡因發起反對政府宗教管理條例的聯署，引起當局反感而開始一連串打壓行動，包括禁止信眾學習聖經與參加教會禮拜。

潘永光牧師接受WSJ訪問時表示，集體出逃實在出於無奈，那幾年中共警方不斷騷擾質問教友，更懷疑他們與海外教會的聯繫居心叵測。2019年香港民主運動時，中共對鄰近香港的深圳改革宗聖道教會，打壓行動跟著來到高峰，後來甚至有教友莫名被捕，引起教友們的恐懼，最後大家決定一起離開中國，更在2019年集體赴韓。

人權團體奔走

教友們在南韓生活的二年半並不容易，新政府也不支持其取得難民身份停留。WSJ報導，近六十名教友在人權團體ChinaAid（對華援助協會）及潘永光牧師的安排協助下，上周飛抵泰國，周一（５日）來到位於曼谷的聯合國難民署泰國辦事處親自提交庇護與難民身份的申請，以及處理簽證展延等技術性問題。

參與援救行動的美國華裔牧師、對華援助協會創辦人傅希秋告訴WSJ記者，中共一直以「國安威脅」為由迫害深圳改革宗聖道教會教友，他指這實在太不合理，這群教友並不會去公眾廣場講道，也沒有要羞辱中共政府的意圖，他們要的只是宗教信仰自由，卻被如此對待。