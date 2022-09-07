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南極冰川消融速度快於預期！全融恐引海平面升高1到3公尺 危及全球4成人口

研究人員的結論是冰川「失去與海底山脊的聯結」，現正以每年約2.1公里的速度萎縮，這比他們在2011年至2019年期間預測的還要快兩倍。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/09/07 18:07
有「世界末日冰​​川」之稱的史威茲冰川（Thwaites Glacier）。（圖取自NASA網頁nasa.gov）

有「世界末日冰​​川」之稱的史威茲冰川（Thwaites Glacier）。（圖取自NASA網頁nasa.gov）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）有「世界末日冰​​川」之稱的史威茲冰川近期被發現以快於預期2倍的速度消融中，如果沒有它的支撐冰架，將使海平面升高1到3公尺，現在該冰川裂解速度恐更快使海平面升高逾1米，危及4成地球人口。

根據《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊最新研究，面積約17萬平方公里，相當於一整個佛羅里達州的南極大陸西側的史威茲冰川（Thwaites Glacier）正以比先前預期更快的速度裂解，由於對全球海平面上升具有關鍵性地位，該冰川被稱為「世界末日冰川」。

國際研究團隊以高解析繪圖後發現，在過去兩世紀的某段時間，冰川經歷一個「快速退縮」階段，而這個階段不超過六個月。

研究團隊新聞稿指出，研究人員的結論是冰川「失去與海底山脊的聯結」，現正以每年約2.1公里的速度萎縮，這比他們在2011年至2019年期間預測的還要快兩倍。

與其他一些與旱地相連的冰川不同，史威茲冰川位於海床中，使它更容易因為人為氣候變化，而受到海水變暖的影響。目前每年海平面上升，有4%來自史威茲冰川。

研究共同作者、南佛羅里達大學（University of South Florida）海事地理學家葛蘭姆（Alastair Graham）受訪時說：「如果少了史威茲冰川，南極不可能完好無缺。」他也說，該冰川攸關人類存亡。

根據聯合國資料，全球有超過40%的人居住於濱海96公里的範圍內，這個範圍最受海平面上升威脅，因此若史威茲冰川消退，將影響全球4成人口。

去年底拍得的衛星影像顯示，支撐史威茲冰川東側的冰架有裂痕，若遭遇強風吹襲，科學家擔心裂痕恐會像蜘蛛網般蔓延整個史威茲冰川。

葛蘭姆說研究團隊沒把握精準預測何時史威茲冰川會徹底消融，但接下來的75年內減少導致暖化的碳排，減緩海洋變暖，絕對攸關冰川存亡。
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更新時間 : 2022-09-07 19:02 GMT+08:00

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