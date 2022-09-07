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差點將菸蒂吃下肚！南韓民眾在中國小魚乾上驚見菸蒂

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/07 17:41
示意圖（圖／pixabay）

示意圖（圖／pixabay）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）上個月南韓一家小吃店所販售的芝麻葉中竟發現夾雜著菸蒂，引發南韓民眾對食安的憂慮，近日又有民眾爆出，在吃明太魚乾時，驚見上面黏有菸蒂，而這兩樣食物皆是自中國進口。

根據韓聯社報導，一名40多歲的上班族A某表示，他在26日晚間一邊看電視一邊吃著B公司的明太魚乾，他看到魚乾的肚子凸凸的，以為是有魚蛋，就不以為意。不料沾上辣椒醬後，準備放進嘴巴時，仔細一看，才驚覺那並不是蛋而是菸蒂，菸蒂的濾嘴上還有黑點，猜想是抽完後丟棄。

事後A某於5日聯繫B公司，並向南韓食品藥物安全部投訴。經過調查確認，B公司的明太魚乾為中國製造，中國漁民出海捕魚後會將魚曬乾，推測是在這過程中混進去的。B公司坦承疏失並表示，一直以來都非常重視在中國的衛生問題，但在新冠肺炎疫情爆發後，有2、3年無法至中國進行衛生管理檢查，對消費者感到非常抱歉，一定會再加強異物檢查。

A某表示，原本因工作繁忙，打算對此事睜一隻眼閉一隻眼，但想到前陣子才發生中國製芝麻葉中出現菸頭的新聞，為了食品安全，認為自己應該站出來。

在南韓各地著名美食街所販售巴掌大的明太魚，大多為南韓國產，而小魚乾大小的明太魚在南韓是禁止捕撈的，因此大多是由中國捕撈進口。
南韓
食安
中國
菸蒂

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