差點將菸蒂吃下肚！南韓民眾在中國小魚乾上驚見菸蒂

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）上個月南韓一家小吃店所販售的芝麻葉中竟發現夾雜著菸蒂，引發南韓民眾對食安的憂慮，近日又有民眾爆出，在吃明太魚乾時，驚見上面黏有菸蒂，而這兩樣食物皆是自中國進口。

根據韓聯社報導，一名40多歲的上班族A某表示，他在26日晚間一邊看電視一邊吃著B公司的明太魚乾，他看到魚乾的肚子凸凸的，以為是有魚蛋，就不以為意。不料沾上辣椒醬後，準備放進嘴巴時，仔細一看，才驚覺那並不是蛋而是菸蒂，菸蒂的濾嘴上還有黑點，猜想是抽完後丟棄。

[OK!제보] 이번엔 노가리 먹다 담배꽁초 나와…알고보니 또 중국산



- 중국 어획·건조 과정서 달라붙은 것으로 추정

- 앞서는 중국산 깻잎서 담배꽁초·모래 나와

- 보건 당국 먹거리 안전 강화 목소리 높아



노가리에 붙은 중국 담배꽁초



2022.09.07 연합뉴스https://t.co/EDStb7qZbo#중국산노가리 pic.twitter.com/EZMo3vyOl1 — Archive (@agitrr) September 7, 2022

事後A某於5日聯繫B公司，並向南韓食品藥物安全部投訴。經過調查確認，B公司的明太魚乾為中國製造，中國漁民出海捕魚後會將魚曬乾，推測是在這過程中混進去的。B公司坦承疏失並表示，一直以來都非常重視在中國的衛生問題，但在新冠肺炎疫情爆發後，有2、3年無法至中國進行衛生管理檢查，對消費者感到非常抱歉，一定會再加強異物檢查。

A某表示，原本因工作繁忙，打算對此事睜一隻眼閉一隻眼，但想到前陣子才發生中國製芝麻葉中出現菸頭的新聞，為了食品安全，認為自己應該站出來。

在南韓各地著名美食街所販售巴掌大的明太魚，大多為南韓國產，而小魚乾大小的明太魚在南韓是禁止捕撈的，因此大多是由中國捕撈進口。