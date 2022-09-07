【金鐘57】入圍名單揭曉！《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝角逐視帝　謝盈萱、林心如、楊謹華爭視后寶座

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)第57屆電視金鐘獎入圍名單於今(7)日公布，楊謹華及林心如將以《華燈初上》，與《俗女》謝盈萱角逐視后寶座，郭子乾、楊祐寧，及女扮男裝的陳亞蘭將爭奪視帝王位，競爭十分激烈。

文化部表示，今年電視金鐘獎計有140家業者、1,976件作品報名參賽，本屆評審委員會主任委員為陳慧玲，許效舜出任特別獎項評審委員會主任委員，今年新增設獎項包含「戲劇類節目造型設計獎」、「戲劇類節目視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」。

文化部說明，今年增設「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」，歡迎民眾至第57屆廣播電視金鐘獎官方網站投票。

2022電視金鐘獎節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮分別訂於10月21日、10月22日晚間7時在國立國父紀念館舉行，可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播；海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看。

一起來看重點獎項的入圍名單吧！

戲劇類

戲劇節目獎

俗女養成記2

茶金

逆局

斯卡羅

華燈初上

戲劇節目導演獎

林君陽／茶金

莊絢維、陳冠仲／逆局

連奕琦／華燈初上

蔡銀娟／火神的眼淚

嚴藝文、陳長綸／俗女養成記2

戲劇節目男主角獎

朱軒洋【朱廷典】／逆局

查馬克．法拉屋樂／斯卡羅

郭子乾／茶金

陳亞蘭／嘉慶君遊臺灣

楊祐寧／華燈初上

温昇豪／茶金

戲劇節目女主角獎

林心如／華燈初上

范宸菲／國際橋牌社第二季

楊謹華／華燈初上

謝盈萱／四樓的天堂

謝盈萱／俗女養成記2

戲劇節目男配角獎

吳慷仁／斯卡羅

李銘順／逆局

陳家逵／四樓的天堂

章廣辰／華燈初上

劉冠廷／火神的眼淚

薛仕凌／茶金

戲劇節目女配角獎

于子育／俗女養成記2

王真琳／四樓的天堂

李杏／茶金

陳庭妮／火神的眼淚

劉品言／華燈初上

謝瓊煖／華燈初上

戲劇節目最具潛力新人獎

林思廷／超感應學園

草爺【江治緯】／逆局

張書宇／孟婆客棧

程苡雅／斯卡羅

雷斌．金碌兒／斯卡羅

迷你劇集獎

2049

比悲傷更悲傷的故事:影集版

池塘怪談

良辰吉時

第一次遇見花香的那刻

迷你劇集（電視電影）男主角獎

王柏傑／比悲傷更悲傷的故事:影集版

吳朋奉／降河洄游

林鶴軒／池塘怪談

范少勳／比悲傷更悲傷的故事:影集版

楊祐寧／良辰吉時

迷你劇集（電視電影）女主角獎

王渝萱／台北過手無暝無日

余佩真／公視新創短片- 蝴蝶

林辰唏／第一次遇見花香的那刻

邵雨薇／比悲傷更悲傷的故事:影集版

蔡淑臻／我是自願讓他殺了我

迷你劇集（電視電影）男配角獎

白潤音／比悲傷更悲傷的故事:影集版

段鈞豪／良辰吉時

曾少宗／比悲傷更悲傷的故事:影集版

黃冠智／降河洄游

薛仕凌／我是自願讓他殺了我

迷你劇集（電視電影）女配角獎

王琄／公視人生劇展-無常日常

李雪／台北過手無暝無日

周采詩／良辰吉時

姚以緹／比悲傷更悲傷的故事:影集版

程予希／第一次遇見花香的那刻

主題歌曲獎

旺福／俗女養成記2

查查、Nu／無神之地不下雨

范曉萱、許常德／良辰吉時

陳小霞、蔡振南、林邦祈／斯卡羅

魚丁糸／池塘怪談

琳誼【林庭誼】、姚小民【姚浚民】／俗女養成記2

魏如萱、陳建騏、葛大為、饒瑞軍／茶金

一般節目類

綜藝節目獎

#T-POP我們聽大的!!

HiHi導覽先生

大嘻哈時代

婚禮歌手

熙娣想聊

綜藝節目主持人獎

小S【徐熙娣】／熙娣想聊

吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門

胡瓜【胡自雄】、阿翔【陳秉立】、賴慧如、籃籃【籃靖玟】、郭忠祐／綜藝大集合

曾國城、卓文萱、詹姆士【鄭堅克】、吳秉承／型男大主廚

黃子佼、Lulu【黃路梓茵】／婚禮歌手

益智及實境節目獎

上山下海過一夜

全民星攻略

全明星運動會

決戰水下伸展台

阮三个3

益智及實境節目主持人獎

Janet【謝怡芬】／決戰水下伸展台

吳宗憲、KID【林柏昇】／綜藝玩很大

徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑／全明星運動會

曾國城、蔡尚樺／全民星攻略

楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏／阮三个3

生活風格節目獎

出發吧！鐵三角

我們回家吧2

浩克慢遊

部落抓風味

誰來晚餐13

寶島神很大

生活風格節目主持人獎

王浩一、劉克襄／浩克慢遊

柯大堡【柯凱耀】／寶島神很大

高志【松野高志】／台灣好吃驚

曾寶儀／我們回家吧2

廖科溢、謝哲青、工頭堅【吳建誼】／出發吧！鐵三角

竇智孔【竇允辰】／台灣第一等

兒童節目獎

GO！蔬菜小隊！

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