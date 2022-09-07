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Google助中小企業提升數位韌性 立足台灣進軍國際

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/07 17:24
Google台北辦公室今（7）日舉行「Google解密系列：中小企業數位突圍」說明會。（圖／Google提供）

Google台北辦公室今（7）日舉行「Google解密系列：中小企業數位突圍」說明會。（圖／Google提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）Google台北辦公室今（7）日舉行「Google解密系列：中小企業數位突圍」說明會，台灣客戶解決方案副總經理李芝禎表示，「數位轉型無須砸花大錢」，Google提供各項免費方案與工具，協助中小企業提升數位實力，提升商家能見度，洞察市場拓展海內外業務。

免費工具助數位轉型 提升能見度、開發市場

McKinsey Global Institute 調查顯示，高度運用網路的中小企業，成長速度較他者快2倍、出口銷售額大2倍；Oxford Economics調查指出，在亞洲，擁有官網的中小企業外銷出口機會多出近4倍。數位轉型成產業趨勢，科技龍頭Google推出各項工具及計畫，協助中小企業轉型升級，建構數位韌性，讓台灣在地商家提升能見度，搭上跨境商機風潮。

台灣客戶解決方案副總經理李芝禎指出，「台灣半數消費者在消費歷程中無法離開Google」，而Google地圖商業檔案（Business Profile）就是升商家能見度的第一步。數據顯示，台灣人使用Google地圖的時間仍在提升，逾7成人口過去1個月內使用過該項服務。高達96%消費者更願意造訪提供營業時間的商家，而於Google地圖提供完整商業檔案的商家，點擊次數為他者的7倍。

此外，GA4、Google Trend、Find My Audience、YouTube 影音頻道等工具，都有助商家觸及目標顧客，挖掘商機。

李芝禎也舉例，Grow with Google成長計劃，自2015年來已在亞太區培訓850萬名中小企業員工，提升數位競爭力；2021年啟動的Google孵創計畫，號召全球30位導師，提供190個小時輔導時間，成功孵化29家台灣新創公司；今年8月台灣數位趨勢峰會，也為中小企業主提供發展與行銷的新方向。

Google助中小企業提升數位韌性 立足台灣進軍國際

台灣客戶解決方案副總經理李芝禎（圖／台灣英文新聞）

投放廣告 台灣品牌立足本地放眼世界

行銷國際的MIT美妝品牌「婕洛妮絲」總經理洪偉豪、女鞋品牌「D+AF. 」執行長張士祺，今日也到場分享品牌善用Google廣告，發展跨境商機的成功案例。

D+AF.由線上走向線下，透過建立商家檔案，搭配區域廣告推廣，顧客門市轉換率提升44%、單次轉換成本下降14%。此外，D+AF. 運用全通路廣告，經營App和官網的雙策略，幫助品牌營收提升3成，一年內觸及逾33國的消費者。

Google助中小企業提升數位韌性 立足台灣進軍國際

女鞋品牌「D+AF. 」執行長張士祺（圖／台灣英文新聞）

婕洛妮絲透過Google提供的跨境商機洞察，決定進軍海外，目前海外16國的營收占比達 20%。該品牌運用YouTube 影片廣告、關鍵字搜索廣告增加曝光率，並透過最高成效廣告（Performance Max）擴及更多節點、提升轉換率。

Google助中小企業提升數位韌性 立足台灣進軍國際

MIT美妝品牌「婕洛妮絲」總經理洪偉豪（圖／台灣英文新聞）
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更新時間 : 2022-09-07 19:01 GMT+08:00

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