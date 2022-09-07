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向雀巢膠囊下戰帖 瑞士零售龍頭推可分解環保「咖啡球」

膠囊咖啡製造太多廢棄物，Migros推Cafe Royal咖啡球，可生物分解，不留垃圾

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/07 17:20
瑞士Migros咖啡品牌Cafe Royal推環保咖啡球（圖／美聯社）

瑞士Migros咖啡品牌Cafe Royal推環保咖啡球（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）36年前，瑞士食品大廠雀巢（Nestle）以Nespresso膠囊咖啡攻佔全球沖泡咖啡市場，掀起了一股飲品時尚，卻也創造了成千上萬的垃圾。如今，同樣來自瑞士超市龍頭Migros，推出環保咖啡球，要以小蝦米對抗大鯨魚之姿，挑戰雀巢的咖啡霸主地位。

綜合美聯社與科技新聞網PHYS報導，Migros歷經五年研發，6日推出了新式咖啡機，只要一顆咖啡球（coffee balls），就能沖泡出香濃的咖啡。球體內為濃縮咖啡，外層薄膜是以海藻製成，標榜可生物分解作為堆肥之用，讓人在享用濃醇香之餘，不用擔心對地球造成負擔。

相較之下，雀巢等品牌的的咖啡膠囊，多以鋁、塑膠製成，每喝一杯就多製造了一個垃圾。根據Migros，每年全球售出630億顆咖啡膠囊，留下的垃圾達到10萬噸之多。

這款有如巧克力球的產品，必須搭配其CoffeeB沖泡機使用，6日先在瑞士與法國上市。執行長Fabrice Zumbrunnen自豪地說，許多國家都表達了「高度」興趣，前景可期。

Migros相信，隨著世人環保意識抬頭，可分解的咖啡球，絕對能在市場占有一席之地。根據市場分析公司Euromonitor International，2021年，Migros的咖啡品牌Cafe Royal在西歐僅有0.3%市佔率，相較之下，Nespresso就有12.1%，而這還只是雀巢的一個品牌。雀巢旗下還有Nescafe與Dolce Gusto等咖啡牌子。

Migros強調，除了球體很環保，咖啡豆也是使用公平貿易與有機認證咖啡豆，甚至連裝填咖啡球的蛋型紙盒、咖啡機，都是以回收材料製成。

向雀巢膠囊下戰帖 瑞士零售龍頭推可分解環保「咖啡球」
瑞士Migros咖啡品牌Cafe Royal推環保咖啡球（圖／美聯社）
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