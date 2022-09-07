新北偏鄉300師線上研討 啟動混齡2.0！

新北市教育局在今(7)日舉辦混齡教學共識營， 邀集新北23所混齡學校300位教師一同參與線上研討， 希望能透過此次研習讓偏鄉教師對混齡教學有更深一層的認識與認同 ，充分理解混齡教學的理念、作法及可運用資源， 協助所有的學校伙伴推動混齡教學，照顧好每一位孩子。

教育局長張明文表示，新北市幅員廣大， 偏鄉教育須更加關注與重視，這幾年新北市透過小校轉型、 混齡教學、區域整合等計畫的推動， 希望讓偏鄉的孩子能有更完善的學習，打破文化不利的因素， 彰顯公平正義的教育價值。為了確保偏鄉孩子的群性發展，自2016 學年度起開始推動混齡教學，至今已邁入第6年，透過6條路線的策 略聯盟，落實教學共備，提升教師專業。

111學年度混齡教學將啟動新的三年計畫， 除了針對新課綱的教材進行重新編纂外，更新增「跨校教學」模式， 未來可透過虛實整合的方式， 讓孩子能享有更多的教育資源及同儕互動， 也代表混齡教學從同校混齡邁入混齡2.0的跨校共學階段， 透過校際資源共享，持續協助學生群性發展，111學年度將由福隆 國小與福連國小2校參與跨校教學的試辦， 期待未來將會有更多學校參與跨校教學，擴展混齡2.0成效。

隨著108課綱逐年施行，新北市現有的混齡教材逐漸不敷使用， 教育局為符應新課綱，邀請國教輔導團以3階段重新編纂國語、 數學、自然、社會與英語領域之課程地圖，110學年度已完成低年 段的課程地圖，111學年度將完成中年段的課程地圖， 另隨著新課綱逐年推動，預計113學年度將完成1-6年級課程地 圖。今天的共識營研習， 輔導團也分享了低年段混齡課程地圖的實務運用， 透過課程地圖的分析，協助教師共備與課程設計， 相信對學生的學習將有莫大的助益。

福隆國小鍾敏龍校長表示，「跨校教學」模式是一個很務實的做法， 隨著少子化的現象日益嚴重，新北市積極推動混齡教學， 部分年段即使混齡學生數仍偏少， 跨校教學模式讓學校可以與鄰近學校合作， 讓學生數很少的學校也能透過混齡教學計畫達到提升學生群性發展的 目標，除了實體授課模式外，也可以採虛實整合的方式， 進行校際間的互動學習，打造偏鄉混齡教學的新模式。111學年度 由福隆與福連國小兩校試辦跨校教學，以「沙雕」與「浮潛」 做跨校性的實體共學，讓學生有不一樣的學習收穫。

教育局指出，新北市在推動混齡教學下，除了落實學生群性發展外， 也讓偏鄉教師專業不斷精進，近2年在教育部跨年級教學教案比賽中 皆拿下特優的好成績，也是全國獲獎數最多的縣市， 未來將持續透過偏鄉資源整合及混齡教學等計畫， 確保孩子學習品質，真正落實教育機會均等的理念。

照片來源：新北市教育局提供

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