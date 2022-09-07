超額認購165%！北富銀主辦國洋「苗栗竹南頭份污水下水道BOT」聯貸案完成簽約

由台北富邦銀行統籌主辦之國洋環境科技(股)公司「 苗栗竹南頭份污水下水道BOT」聯貸案，今(7)日正式完成簽約 ，本案聯貸金額為新台幣24.5億元， 用途為支應竹南頭份地區之污水下水道建設及用戶接管所需資金， 對提升居民生活品質、健全都市發展極具意義，獲得12家金融機構 踴躍參與，超額認購率達165%， 體現金融業界對政府公共基礎建設的高度支持， 亦彰顯北富銀與國洋環境在水資源保護上之永續作為已獲各界認同。

為改善都市衛生環境，提升居民生活品質， 並達到防止水域污染及改善水質等目標，苗栗縣政府發起「 促進民間參與苗栗縣竹南頭份污水下水道系統建設之興建營運移轉計 畫」，引進民間資金、人力及技術，推動污水下水道系統建設。 該案自2009年動工興建，除水資源回收中心興建工程外， 還包含主(次)幹管工程、分支管網工程及43,131戶用戶接管 工程建設，預計分三期施作，原定2027年3月竣工， 目前計畫已進行到第三期，因工程進度順利，可望提前於2024年 完工，帶給苗栗鄉親更乾淨的水文環境。

負責計畫規劃執行的國洋環境科技說明， 由於水資源的日益短缺和水污染加劇， 污水處理已成為當代水資源保護最重要的方式之一， 也是達成聯合國可持續發展目標的必要作為。 目前竹南頭份已完工的水資源處理中心，每日可處理生活污水量3. 1萬噸，每年處理生活污水1,131.5萬噸，約1.2座明德水 庫的有效蓄水量，不僅能有效減少水資源汙染， 處理後的回收水還能提供工業區廠商作為製程用水， 在乾旱時期降低民生供水壓力， 有利於水資源的循環再利用及永續發展。

北富銀執行副總莊慧玫表示， 公共基礎建設是衡量城市進步的重要指標，但因其規模龐大、 興建年期長，所需資金及專案複雜度遠高於一般企業融資， 更仰賴成熟並具厚實財務基礎的銀行提供全方位金融支持。 北富銀擁有豐富的大型專案融資經驗，積極參與多項公共建設計畫， 能以細緻的財務分析和精準的風險管控能力，擔任BOT專案中最可 靠的財務顧問，為公共服務優化及地方商機開拓挹注更多資源， 透過金融職能的發揮，推動城市朝永續發展方向邁進。

未來，北富銀會持續在融資產品上創新精進，協助企業夥伴落實ES G作為，降低環境衝擊，賦予永續金融更寬廣的可能。