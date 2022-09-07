2022卓越銀行評比　台灣企銀獲「最佳中小企業服務獎」

2022年卓越銀行評比得獎名單出爐，台灣企銀榮獲非金控類「 最佳中小企業服務獎」，表彰該行發揮金融核心職能，提供All- in-one的優質金融產品與服務， 成為中小企業的首選銀行與最堅實的合作夥伴。

疫情爆發初期，台灣企銀立即調整服務模式， 在保護客戶與同仁的健康下，全體動員積極推動紓困相關措施， 陪伴個人及企業度過疫情難關，紓解疫情壓力，於去(2021)年 獲卓越雜誌「最佳專業團隊獎」的榮譽。紓困期間， 中小企業客戶透過金管會民意陳情管道， 感謝該行行員在辦理過程中熱誠服務的態度，此次榮獲「 最佳中小企業服務獎」更是給予全行同仁最大的肯定。

台灣企銀長期深耕中小企業，陪伴無數中小企業一同成長茁壯， 目前協助逾7萬戶的中小企業客戶取得營運資金。 該行累積的實務經驗豐碩，積極深入服務在地客戶， 拓展工業區客群，同時響應政府政策推動六大核心戰略產業方案， 擔任企業升級轉型加速器。在淨零轉型的道路上也不落人後， 除了將永續發展概念與做法融入企業專案貸款之外， 亦與外部輔導機構合作，舉辦多場「綠色金融」相關議題講座， 協助中小企業健全體質、永續經營。

除戮力發展核心業務，台灣企銀重視ESG永續發展， 該行從自身做起，已連續三年榮獲「AREA亞洲企業社會責任獎- 社會公益發展獎」、連續10次納入「台灣永續指數」、 且今年首度發佈之TCFD報告書，榮獲最高等級認證。 台灣企銀將持續發揮金融影響力，善盡企業社會責任， 引導企業重視環境及社會議題，攜手帶領中小企業邁向共融社會。