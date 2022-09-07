印度、中國批准鼻噴、吸入式COVID疫苗 成效如何仍是問號

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國與印度近日分別批准了非注射COVID-19疫苗的使用，包括吸入與鼻噴式疫苗。相較於針劑，此二種疫苗顯然較易獲打針恐懼者接受，也是加強口鼻防護的選擇，但在缺乏數據的情況下，成效難料。

根據美聯社，印度6日核准了印度藥廠Bharat Biotech的鼻噴式新冠肺炎疫苗。這款鼻噴疫苗，以黑猩猩感冒病毒作為載體，將攜有COVID棘蛋白的病毒送至鼻腔黏膜，訓練人體產生免疫反應，是由聖路易斯華盛頓大學研發，再授權Bharat生產。

Bharat進行了兩項試驗，受試者分別是3,100從未接種過的自願者，以及875名曾施打兩劑COVID疫苗的人士。Bharat也已申請審查，供2/3已接種疫苗的印度人作為追加劑使用，但並未詳細說明使用方法、疫苗效力，也未提到何時推出。

另一方面，中國康熙諾生物（CanSino Biologics，CanSinoBIO）4日表示，其口腔吸入式新冠疫苗已獲緊急批准，可作為追加劑。該公司稱初步研究顯示，此疫苗可強化保護力，但同樣未提供確切數據或推出日期。目前全球有十幾種此類疫苗正處不同階段試驗，康熙諾的則是唯二兩種吸入式新冠疫苗之一，重組自其單劑式針劑疫苗。這款疫苗主要只作為追加劑。

非注射式的疫苗，旨在針對易染上病毒的特定部位直接防禦，在病毒入侵人體之前，阻絕於「境外」，避免病毒在肺部複製。吸入式疫苗的功效取決於噴霧粒徑，較大的在口部、喉嚨部分區域建立防禦網，較小的則可望深入肺部。