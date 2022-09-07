Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

顛覆蜂蜜口感認知！苗改場新技術：固化蜂蜜香氣馥郁　可多元應用提升市場競爭力

苗改場說明，新技術有三點優勢，第一、製程無其他添加物；第二、製程僅需3天比原有結晶蜜作法更快；第三、固化蜂蜜製程不影響蜂蜜品質。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/07 15:38
各種造型設計的固化蜂蜜更有食蜜趣味。(照片由苗改場提供)

各種造型設計的固化蜂蜜更有食蜜趣味。(照片由苗改場提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）深受大家喜愛的蜂蜜，近年在行政院農業委員會苗栗區農業改良場研發的加工製程，把黏稠蜂蜜固化，稱之為「固化蜂蜜」，顛覆了大眾對蜂蜜口感的認知，亦凸顯蜂蜜的馥郁香氣。苗改場長呂秀英表示，為了突破單樣化蜂產品市場，鼓勵同仁開創新固化技術，提升結晶蜂蜜的市場競爭力。

苗改場長呂秀英表示，蜂蜜是深受國人喜愛的食品，種類依蜜蜂採花蜜主要植物來源而命名，其中國人最愛的是龍眼蜂蜜，殊不知還有荔枝、烏桕、鴨腳木及百花等蜂蜜，多樣化的蜂蜜風味不輸龍眼蜂蜜。惟因其易結晶特性降低消費者接受度，使得產業推廣不易。

苗改場說明，此新技術是利用蜂蜜理化特性，降低水分將結晶蜜轉化為固化蜂蜜。原有傳統製程的結晶蜜技術，是添加可食性晶種與蜂蜜均勻混合，低溫7天等待晶體形成，製成的產品水分維持18~20%，口感細緻的乳霜狀結晶蜂蜜，仍需冷藏保存，常用於抹醬或沖泡食用。

苗改場進一步的說明，新技術有三點優勢，第一、製程無其他添加物；第二、製程僅需3天比原有結晶蜜作法更快；第三、固化蜂蜜製程不影響蜂蜜品質。

此外，固化蜂蜜經過品質檢驗，其中代表蜂蜜新鮮度指標的羥甲基糠醛(HMF)能與固化前維持一致在2 mg/kg以下，而澱粉酶活性與處理前蜂蜜原料則無明顯變化，符合CNS1305國家標準8 Schade units以上。

苗改場進一步表示，除了技術優勢，固化蜂蜜最大亮點是多元化產品的三大延伸應用，第一、冷藏時堅硬可塑型，有別於過去結晶蜜的質地，可用於製作特殊造型蜂蜜，餐點擺盤更加精緻吸睛；第二、室溫下質地柔軟有延展性，適宜作為各式甜點餡料，例如固化蜂蜜餡料的麻糬或糕點，延展性高於傳統口味；第三、蜂蜜香氣更濃縮，應用在甜點增香效益。

苗改場說，「固化蜂蜜」突破市售結晶蜂蜜於室溫容易融化分層的質性，而把易結晶特色蜂蜜改質成可多元應用的素材，預期會掀起一波消費者品嘗特色蜂蜜的風潮。

苗改場已於今(2022)年8月進行該技術非專屬授權公告，有興趣的農民、農會、農業合作社或食品業者可以直接向該場洽詢(電話037-222111＃704陳先生)。

顛覆蜂蜜口感認知！苗改場新技術：固化蜂蜜香氣馥郁　可多元應用提升市場競爭力顛覆蜂蜜口感認知！苗改場新技術：固化蜂蜜香氣馥郁　可多元應用提升市場競爭力

△固化蜂蜜突破傳統結晶蜜的限制，把純蜂蜜作為內餡開發新產品。(照片由苗改場提供)
蜂蜜
固化蜂蜜
結晶蜜
無添加物
蜂蜜品質

相關新聞

蜂蜜純不純須如實標示　台灣衛福部新制2023年7月上路
蜂蜜純不純須如實標示　台灣衛福部新制2023年7月上路
2022/05/11 14:51
買蜂蜜不用怕被騙了！食藥署預告標示新規　最快112年上路
買蜂蜜不用怕被騙了！食藥署預告標示新規　最快112年上路
2021/08/26 14:55
美國蜂蜜含冷戰核輻射殘留 FDA：符合食品標準
美國蜂蜜含冷戰核輻射殘留 FDA：符合食品標準
2021/04/26 16:24
螞蟻不吃真蜂蜜？台灣農委會教三招辨真假
螞蟻不吃真蜂蜜？台灣農委會教三招辨真假
2020/04/22 10:27
【半世紀首見】暖冬不雨　蜂蜜與荔枝產量慘慘慘！
【半世紀首見】暖冬不雨　蜂蜜與荔枝產量慘慘慘！
2019/04/17 21:05

更新時間 : 2022-09-07 15:58 GMT+08:00

最受歡迎

【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
8月台灣外匯存底續跌　央行對美國升息備2劇本
8月台灣外匯存底續跌　央行對美國升息備2劇本