顛覆蜂蜜口感認知！苗改場新技術：固化蜂蜜香氣馥郁　可多元應用提升市場競爭力

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）深受大家喜愛的蜂蜜，近年在行政院農業委員會苗栗區農業改良場研發的加工製程，把黏稠蜂蜜固化，稱之為「固化蜂蜜」，顛覆了大眾對蜂蜜口感的認知，亦凸顯蜂蜜的馥郁香氣。苗改場長呂秀英表示，為了突破單樣化蜂產品市場，鼓勵同仁開創新固化技術，提升結晶蜂蜜的市場競爭力。

苗改場長呂秀英表示，蜂蜜是深受國人喜愛的食品，種類依蜜蜂採花蜜主要植物來源而命名，其中國人最愛的是龍眼蜂蜜，殊不知還有荔枝、烏桕、鴨腳木及百花等蜂蜜，多樣化的蜂蜜風味不輸龍眼蜂蜜。惟因其易結晶特性降低消費者接受度，使得產業推廣不易。

苗改場說明，此新技術是利用蜂蜜理化特性，降低水分將結晶蜜轉化為固化蜂蜜。原有傳統製程的結晶蜜技術，是添加可食性晶種與蜂蜜均勻混合，低溫7天等待晶體形成，製成的產品水分維持18~20%，口感細緻的乳霜狀結晶蜂蜜，仍需冷藏保存，常用於抹醬或沖泡食用。

苗改場進一步的說明，新技術有三點優勢，第一、製程無其他添加物；第二、製程僅需3天比原有結晶蜜作法更快；第三、固化蜂蜜製程不影響蜂蜜品質。

此外，固化蜂蜜經過品質檢驗，其中代表蜂蜜新鮮度指標的羥甲基糠醛(HMF)能與固化前維持一致在2 mg/kg以下，而澱粉酶活性與處理前蜂蜜原料則無明顯變化，符合CNS1305國家標準8 Schade units以上。

苗改場進一步表示，除了技術優勢，固化蜂蜜最大亮點是多元化產品的三大延伸應用，第一、冷藏時堅硬可塑型，有別於過去結晶蜜的質地，可用於製作特殊造型蜂蜜，餐點擺盤更加精緻吸睛；第二、室溫下質地柔軟有延展性，適宜作為各式甜點餡料，例如固化蜂蜜餡料的麻糬或糕點，延展性高於傳統口味；第三、蜂蜜香氣更濃縮，應用在甜點增香效益。

苗改場說，「固化蜂蜜」突破市售結晶蜂蜜於室溫容易融化分層的質性，而把易結晶特色蜂蜜改質成可多元應用的素材，預期會掀起一波消費者品嘗特色蜂蜜的風潮。

苗改場已於今(2022)年8月進行該技術非專屬授權公告，有興趣的農民、農會、農業合作社或食品業者可以直接向該場洽詢(電話037-222111＃704陳先生)。

△固化蜂蜜突破傳統結晶蜜的限制，把純蜂蜜作為內餡開發新產品。(照片由苗改場提供)