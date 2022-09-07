【9/7台灣本土+41021　死亡+26】莫德納BA.1雙價疫苗力拚9月到貨及開打　首批約300萬劑

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（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增41,296例COVID-19確定病例，分別為41,021例本土個案及275例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。指揮中心指揮官王必勝於記者會上再次強調，我國購買的莫德納BA.1雙價疫苗非舊產品，因此仍可對抗現在流行變異株病毒，力拚本月可到貨及開打。



指揮中心表示，今日新增之41,021例本土病例，為18,739例男性、22,273例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案仍以六都最多，依序為新北市(9,011例)，臺北市(5,684例)，臺中市(4,995例)，桃園市(4,638例)，高雄市(2,790例)，臺南市(2,310例)。



指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為11例男性、15例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、25例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至9月4日，死亡日期介於5月7日至9月4日。





指揮中心說明，今日新增275例境外移入個案中，為139例男性、136例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(20例)，香港(7例)，日本(6例)，泰國(5例)，菲律賓及柬埔寨(各3例)，美國(2例)，緬甸、斯里蘭卡及中國(各1例)移入，另226例感染國家調查中。入境日期介於今年8月7日至9月6日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,544,974例確診，分別為29,654例境外移入、5,515,266例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,141例COVID-19死亡病例，其中10,125例本土，另16例為境外移入。