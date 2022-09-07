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中秋烤肉小心致癌？台灣醫點名「青花椰苗」抗氧化力達72小時　降低罹癌風險

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/07 16:05
青花椰苗為青花椰菜的幼苗，其抗氧化力極高，在日本有「最強的健康蔬菜」稱號。（圖片取自<a href="https://pxhere.com...

青花椰苗為青花椰菜的幼苗，其抗氧化力極高，在日本有「最強的健康蔬菜」稱號。（圖片取自青花椰苗為青花椰菜的幼苗，其抗氧化力極高，在日本有「最強的健康蔬菜」稱號。（圖片取自pxhere

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中秋佳節即將來臨，不少民眾已經蓄勢待發相揪烤肉，家醫科李思賢醫師提醒，烤過的食材易含有可能致癌的異環胺(HCAs)等化學因子，炭火的大量燻煙也會夾雜多環芳香烴(PAHs)等有害物質，加速身體的氧化、導致肝臟及肺功能受損。建議民眾也別忘記多攝取高抗氧化力的營養素，例如十字花科蔬菜，減輕快樂慶中秋時吃烤肉對健康造成的負擔。

烤肉易產生氧化、致癌物質　
青花椰苗抗氧力為成菜20倍以上　幫助對抗氧化危機

在十字花科的蔬菜中，除了民眾熟悉的甘藍菜、花椰菜外，近年也有不少日本人開始食用發芽三日的青花椰菜幼苗「青花椰苗」。青花椰苗為青花椰菜的幼苗，其抗氧化力極高，在日本有「最強的健康蔬菜」稱號，食用上也很方便，簡單水洗後即可生食。

青花椰苗含有高濃度蘿蔔硫素，抗氧化力可長達72小時，較維生素Ｃ高出24倍、青花椰成菜的20到50倍，，等於吃50克三日青花椰苗就能吃到1公斤青花椰成菜的抗氧化營養素，醫師建議民眾可以搭配烤肉一起吃，方便又解膩。

為何食用烤肉最好搭配攝取高抗氧化力的食物？

人體在正常代謝過程會產生活性氧與自由基，不穩定的自由基會造成細胞組織損傷，進而導致老化、心血管疾病、癌症、免疫功能下降。除了熬夜、精緻飲食等生活習慣會加速對於體內氧化作用進行，外在環境因素如紫外線、電磁波、空汙等，也會導致細胞中活性氧類(ROS)增加、刺激人體的過氧化物生成，引起連鎖反應而產生更多不穩定的自由基 。

李思賢解釋，享用中秋烤肉的同時，絕不能忽略氧化危機，包含炭火的油煙可能含多環芳香烴(PAHs)、揮發性有機物(VOCs)與半揮發性有機物(SVOCs)等致癌因子，烤過的食材或烤肉醬也可能產生異環胺(HCAs)、糖化最終產物(AGEs, Advanced glycation end products)，消耗身體的抗氧化庫存，因此提醒民眾烤肉之餘也應多攝取如青花椰苗等長效抗氧力的蔬菜，為身體健康把關。

青花椰苗食用兩大原則：生食並充分咀嚼、每日建議攝取 20g

  • 青花椰苗食用原則1：生食並充分咀嚼

建議優先選擇生食三日青花椰苗，並稍微切碎或在口中充分咀嚼。青花椰苗中同時擁有SGS(硫化葡萄糖苷)與黑芥子酶，經細胞切碎或磨碎使讓兩者碰在一起後，就能轉化變成蘿蔔硫素，因此充分咀嚼更能製造出大量蘿蔔硫素。

  • 青花椰苗食用原則2：一天20g

因為三日青花椰苗的抗氧化效果強，建議民眾一天吃20g即可，並謹記養成持續食用的習慣，以持續活化體內的抗氧化機制。
青花椰苗
抗氧化
十字花科蔬菜

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更新時間 : 2022-09-07 17:30 GMT+08:00

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