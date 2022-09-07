情境彩色燈光模擬台灣四季！高公局：優化雪隧照明環境　降低駕駛焦躁與疲倦

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）高速公路局為優化國道5號雪山隧道內照明環境，提升用路人進入隧道適應性及舒適感，運用色彩心理學的視覺感受，設計規劃情境彩色燈光，如春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色及假日七彩顏色等動靜態模式，預計今（2022）年中秋節連假亮相。

高公局表示，自2021年8月10日至今(2022)年9月期間，進行雪山隧道照明提升改善工程，同時於隧道入口段內部照明改善末段區試辦情境彩色燈光，將可調整色彩的燈光投射在隧道壁，營造出不同行車環境，使隧道更富變化性，以減緩用路人視覺疲倦感，強化隧道行車安全。

高公局說明，國道5號雪山隧道內的照明設計均符合交通部頒「交通工程規範」相關標準。此次為提升雪山隧道內各照明區間照明亮度，並調整各區間長度，故採用高流明鈉氣燈泡（隧道單向燈具增加448盞)，其中，隧道內照明入口區的區間長度增加391公尺（以速限90公里/小時計算，自隧道口至內部區之行車視覺適應總時間增加約15.64秒)，並調整隧道內照明漸變區段，以減緩照度變化梯度，使用路人視覺更適應隧道內部區照明環境，增加隧道行車安全。

同時，考量雪山隧道內環境較為單調，長時間行駛容易造成駕駛人視覺疲勞，高公局參考國外隧道案例，嘗試在基本安全的照明環境中，運用色彩心理學的視覺感受，於隧道雙向的照明內部區各規劃1處（南向約16.1K、北向約27.2K)試辦安裝情境彩色燈具，利用特殊燈光色彩變化轉換，讓隧道頂部至二側壁面出現長達約100公尺的光影變化，並以四季變化概念進行設計規劃，如春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色及假日七彩顏色等動靜態模式，提供隧道環境色彩變換，讓隧道環境更富變化性，降低駕駛者焦躁感及疲倦感，有助於行車安全性。

高公局提醒，這次中秋節連假於9月10日至9月11日將試辦情境彩色燈光，同時於每日14時至21時實施國5北向高乘載管制措施，請民眾多加留意並配合。

春天情境。(照片由高公局提供)

夏天情境。(照片由高公局提供)

秋天情境。(照片由高公局提供)

冬天情境。(照片由高公局提供)