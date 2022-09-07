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法國國會訪團今年4度訪台 貝勒發第3度來台

法國參院歐洲事務委員會副主席貝勒發今晨抵台並將訪問至12日，期間將晉見副總統賴清德。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/07 12:32
法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）7日上午率訪團搭機抵達桃園國際機場。（圖／中央社）

法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）7日上午率訪團搭機抵達桃園國際機場。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導 ）法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發3度訪台，於今（７）日上午率團抵達桃園國際機場，來台期間將晉見副總統賴清德等人，這也是法國的國會在1年內第4度組團訪台。

貝勒發（Cyril Pellevat）應台灣政府邀請，於9月7日至12日率跨黨派國會議員以外交泡泡方式訪台，據外交部新聞稿指出，訪團成員除了貝勒發外，另包括外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、德維莎（Brigitte Devésa）及樂維（Pierre-Antoine Levi）共5名跨黨派議員。

外交部指出，此團是繼去年10月參議院訪團、12月國民議會訪團、今年6月參議院訪團後，1年內法國國會第4度組團訪台，彰顯台法友好情誼，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，貝勒發等人訪台期間，將晉見副總統賴清德、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊，以及相關部會首長，並將參訪台灣文經建設，訪團抵離及在台期間的各項活動規劃，都完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

外交部提到，此行是貝勒發繼2016年、2017年後3度訪台，期間擬就全球與印太區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈、台法共同關注等議題交換意見，以進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係，並共同促進印太地區的和平穩定及經濟繁榮。
法國國會訪團
貝勒發
賴清德

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