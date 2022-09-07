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北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/07 12:00
圖為2022年淡水漁人碼頭跨年煙火秀檔案照。

圖為2022年淡水漁人碼頭跨年煙火秀檔案照。

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）錯過大稻埕煙火別難過，新北淡水漁人碼頭自本週起夜空煙火連續綻放3個週末，其中首場適逢「9」月「9」日將釋放「9分9秒」的河上煙火，以「長長久久」及「六六大順」為元素設計煙火主題，祈願來參與的民眾能幸福長久、百事大順。新北市漁業處提醒欣賞煙火的民眾可多利用大眾運輸，就能輕鬆抵達漁人碼頭，可避開交通管制帶來的車潮，免受塞車、找車位之苦。

煙火施放資訊：

新北市漁業處說明，今年漁人碼頭4場煙火秀(9月9、11、18及25日)皆於晚間8點施放，首場將以400米海景煙火為今年度的煙火秀拉開序幕，6吋主力高空彈煙火滂薄氣勢升空，再配合中秋佳節營造節慶氛圍，首次施放「月亮造型」搭配「愛心造型」煙花，增添了節慶溫馨氣氛，還有1/2牡丹環煙火彈，律動的牡丹煙火在空中綻放發出夏日熱情。9月11日起後續3場煙火秀，也持續以3D律動煙火及各式造型圖案點亮港灣夜空。

煙火施放的同時，持續有水舞展演，不同曲目搭配不同舞姿，將光影噴泉與經典音樂元素結合，加上震撼環繞音響，呈現出完美動人的漁人碼頭水舞。

漁人碼頭周邊交通管制：

漁業處提醒，煙火施放當日的下午4點至晚間9點進行漁人碼頭周邊交通管制，管制之道路範圍包括觀海路、中正路二段、中正路二段51巷等，管制期間汽、機車禁止進入中正路二段51巷、腳踏車須牽行及YouBike輕軌漁人碼頭站管制時間暫停開放借還車。

若於管制期間要進入漁人碼頭一律從後哨(第二出入口)進出，且自下午4點起，紅26公車也不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時將由中正路一段87巷8弄的臨時公車站牌上、下車，再步行進入漁人碼頭。港區內停車場滿載時，實施滿場及出入口管制，禁止車輛進入漁人碼頭，港區外圍部分道路(觀海路、中正路二段、濱海路三段)則開放路邊雙邊停車。

散場時，離場車輛由漁人碼頭後哨(第二出入口)出場；行人則於疏散時於中正路二段51巷啟動3條管制路線，分流步行、搭乘輕軌及搭乘公車共3條人行專屬動線。如開車前往八里觀賞煙火的民眾，可至十三行博物館停車場及八里公博二停車場停放，滿場時請依現場員警、義交指引至博物館路路邊停車格停放。

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新北市漁業處提供

演火秀周邊活動、景點：

漁業處長張麗珍表示，在觀賞完繽紛的煙火秀後，為避免散場交通壅塞，不彷錯開車潮，帶杯咖啡或是啤酒乘坐在木棧道上，欣賞煙火後的水舞展演及充滿異國風情的「Nite Birds」樂團演出，吹著海風享受秋意正濃的夜晚，木棧道商店街也有人氣美食越南春捲及人氣冰品鳳梨椰奶值得品嘗，LOVE廣場也有配合中秋節設置宇宙與玉兔的夜間景緻燈飾。

若欲享受初秋淡海夢幻夜色，可從輕軌漁人碼頭站往淡水老街，漫步淡水河岸，約15分鐘可達滬尾藝文休閒園區，20分鐘即可達海關碼頭及紅毛城，往前再走個5分鐘即就到了第一漁港及淡水老街，是最被推薦的微遊程，別有一番滋味。
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中秋煙火
新北市

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