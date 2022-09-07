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降低南台灣漁民使用保麗龍浮具　台南市政府將補助購買逾3.6萬顆改良式浮具

台南市政府：預定明(2023)年修法禁用保麗龍浮具，徹底杜絕保麗龍汙染問題，促進養蚵產業永續經營，並留給後代子孫一個乾淨的海洋環境。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/07 11:54
HDPE高密度塑膠浮具海上試驗照。(照片由台南市政府提供)

HDPE高密度塑膠浮具海上試驗照。(照片由台南市政府提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為解決養蚵設施污染問題，減少使用竹製蚵棚及保麗龍浮具，台南市長黃偉哲表示，已獲漁業署2022年向海致敬-台南市養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫，總補助3,088萬元，協助漁民購買改良式浮具及新式蚵棚，預估可補助購買36,270顆改良式浮具；南市府預定於明(2023)年修法禁用保麗龍浮具。

為大幅降低漁民使用保麗龍浮具，減少海岸汙染，台南市長黃偉哲表示，南市府獲漁業署2022年向海致敬-台南市養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫，總補助3,088萬元，協助漁民購買改良式浮具及新式蚵棚，預估可補助購買HDPE高密度塑膠浮具12,050顆（政府全額補助），EPP可發泡聚丙烯浮具24,220顆」（政府補助9成，漁民自付1成金額），總計36,270顆改良式浮具，並補助購買新式蚵棚10棚（政府補助9成，漁民自付1成金額）。

農業局長李建裕補充，南市府為協助漁民解決海洋汙染，以「回收一塊廢棄保麗龍，就減少一塊保麗龍污染海岸」理念，持續辦理獎勵回收(每塊獎勵40元)。南市府並預定於明(2023)年修法禁用保麗龍浮具，徹底杜絕保麗龍汙染問題，促進養蚵產業永續經營，並留給後代子孫一個乾淨的海洋環境。

李建裕表示，針對每年海岸堆積大量廢棄竹製蚵棚汙染問題，南市府補助漁民購買新式蚵棚，今年預定放養HDPE材質4棚，延繩式4組，FRP玻璃纖維材質1棚以及其他材質1棚，透過漁民實際放養試驗，朝抗浪、避颱、免回收及環保等方向推動，建立新式蚵棚示範模組，期望未來可以取代傳統竹製蚵棚，終結蚵棚回收問題。

降低南台灣漁民使用保麗龍浮具　台南市政府將補助購買逾3.6萬顆改良式浮具

△各材質改良式浮具照。(照片由台南市政府提供)

降低南台灣漁民使用保麗龍浮具　台南市政府將補助購買逾3.6萬顆改良式浮具

△延繩式新式蚵棚海上試驗照。(照片由台南市政府提供)
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更新時間 : 2022-09-07 12:55 GMT+08:00

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