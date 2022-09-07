楊丞琳海鮮說、柬埔寨詐騙被點名！台灣內政部臉書貼七大「笑死」　網怒政府帶頭霸凌

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣內政部臉書昨(6)日貼文大玩時事梗，寫下七個「笑死」的句子，包含針對楊丞琳海鮮說及柬埔寨詐騙等，被批評格局小且帶頭霸凌，讓人笑不出來。

楊丞琳近日在中國電視節目上的言論引起討論，除了自稱是在台北長大的廣東人，透露年幼家貧要還債吃不起海鮮，因為吃海鮮很奢侈，有網友認為她語意不清易造成混淆，甚至搜出許多她大吃海鮮的照片，但也有人力挺楊丞琳覺得她只是講祖籍沒有問題，而且海鮮價格本來就相對高，覺得她本意並沒有否定台灣，呼籲大眾不該斷章取義。

出乎意料的是，內政部小編在臉書寫下七個句子呼籲大家小心詐騙，其中不乏引用時事，最後一個是「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，以及第六句「笑死，竟然有人說去柬埔寨一個月可以賺8萬」，該貼文至今日上午吸引近3,500則留言，成為該粉絲專頁近日討論的熱門話題。

內政部在貼文解釋，教大家一句面對詐騙的最佳回答：「笑死！」，從最古老的「ATM解除分期付款」，一直到近期的「海外打工陷阱」，雖然名目、手段不斷變化，但詐騙背後的目的只有一個，那就是「錢」。

內政部表示，今年光是上半年，我們就破獲近「1.3萬件詐騙案」，幾乎每天都有犯罪集團睡到一半，就警察攻堅被整包帶走。…其實這些詐騙案件，只要我們保持懷疑、仔細求證，並隨時注意最新的詐騙手法，就能一眼看穿其中不合理的地方，並帥氣地說出：「笑死，最好是啦。」

但網友仍不買單紛紛批評「最後一項不厚道吧」，「身為公部門帶頭霸凌國民」、「原來台灣有窮人、有知識不足的人，在主管機關眼中是一件“笑死”的事」、「行政部門居然不用保持行政中立，帶頭用輿論欺負自己的國民」、「嘲笑百姓很厲害嗎？顯得高高在上無苦民所苦，許多老人家被騙的情何以堪呢」、「弱勢家庭連營養午餐費都是問題，小編有心情覺得海鮮奢侈是好笑的事情？」