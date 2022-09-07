寶可夢迷注意！台灣華航「皮卡丘彩繪機 CI」限量80席　微旅行贈豪華禮包還有機會抽商務艙機票

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)華航將於9月30日安排「皮卡丘彩繪機 CI」一日微旅行活動，由桃園機場出發、回程抵達台北松山機場，限量80席座位，9月12日開放訂位。

綜合媒體報導，華航A321neo機型的「皮卡丘彩繪機CI」，航班編號CI7616，象徵與大家一起出門「去遛一遛」，將於上午11點自桃園機場起飛，往日本方向飛行，途中飛越宮古島、沖繩及鹿兒島，隔空與日本打招呼，將於下午2點30分返抵松山機場，旅客可享100MB機上Wi-Fi。

限量80席含稅售價靠窗位新台幣9,900 元、走道位8,800元、中間位7,700 元，請撥打華航台北客服中心電話 412-9000 （手機加 02），由客服人員協助訂位開票；華航將於9月29日推出「機坪參觀活動」，民眾可提前與彩繪機近距離接觸，該彩繪班機結束微旅行後，10月1日停放松山機場展示一日。

微旅行途中還有抽獎活動，最大獎為短程線商務艙來回機票，華航也為每位旅客準備豪華禮包，包含專屬紀念登機證書、寶可夢洗手手印章、機上限定手部清潔香氛禮盒、華航 LOGO 立體口罩組等，活動後將再寄贈「皮卡丘彩繪機 CI」模型。

「皮卡丘彩繪機 CI」將於10月2日正式首航台北松山－東京羽田，未來航空公司會持續規畫讓該班機飛往亞洲更多航點。

詳情請前往官網查詢。