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〈時評〉垃圾不分藍綠白 垃圾處理差很大

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2022/09/07 10:19
國民黨桃園市長參選人張善政（左3）表示，對於農 委會研究計畫成效已在臉書（Facebook）上詳細報告 過，覺得自己光明磊落沒有什麼好檢討...

國民黨桃園市長參選人張善政（左3）表示，對於農 委會研究計畫成效已在臉書（Facebook）上詳細報告 過，覺得自己光明磊落沒有什麼好檢討... (來源 中央社)

從近日鬧得沸沸揚揚的林智堅、許淑華、蔡壁如碩士論文以及張善政研究計畫報告涉嫌抄襲案，甚至追溯到更早期的阿扁國務機要費案、龍潭購地案與馬英九的首長特別費案、三中案，吾人不難看到：垃圾，真的不分藍綠白！權力使人腐化，真的對所有政客一體適用。

當然，差別還是有的──在實質影響力說與職權說隨心所欲擺盪的司法，是磨刀霍霍、未審先判、故入人罪，還是高高舉起、輕輕放下，有差。黨同伐異的媒體，是敲鑼打鼓、窮追猛打，還是裝聾作啞、息事寧人，有差。當事人，是知恥認錯，還是無恥耍賴，有差。

大學倫會，前後才花20天，就對林智堅開鍘，林智堅也退選了。逢甲大學對許淑華的論文抄襲案，顯然「慎重」許多，結果不知何時能出爐（只肯定超過20天），許淑華則一副沒事人模樣，早已登記參選南投縣長。陷入「一字千金」風波的張善政，嚷嚷研究計畫報告不是論文，根本沒有什麼抄襲、不抄襲的問題？更讓人傻眼的是，明明人家質疑的，還不是五七三六萬研究報告費的開銷底細，而是開口閉口「誠信」的，自己的研究報告是否也涉嫌抄襲的大哉問，他老兄卻顧左右而言它，轉移焦點說「研究案有一塊錢掉進自己口袋就退選」？

往前回溯，2018年被爆東華大學校長任內溢領獎助金、中研院物理所任職期間有違法赴中國開會講學的吳茂昆，下場是教育部長上任僅41天即閃電請辭獲准。對照組是，同一時期，被爆中國多所大學違法兼職授課，台哥大獨董偷跑在先、向台大校方報備在後的管中閔，台大校長照樣登堂入室。

更往前回溯，2012蘇嘉全參選副總統時，「豪華」農舍引發違法爭議，處理方式是：二話不說，無償將該「豪華」農舍捐給當地鄉公所，作為地方公益用途。相形之下，顏寬恒家族，占用國有地蓋豪宅被曝光後，最後拆得是心不甘、情不願的。

不同政黨的政治人物，看似無差等，都有人牽扯上相同或類似的狗皮倒灶事，但是，差別其實還是有的──有些政治人物，好歹還懂得尊重社會觀感；某些政黨及其徒眾，則似乎墮落到字典裡根本沒有「恥」這個字了。

（作者為新竹教育大學退休副教授）

更新時間 : 2022-09-07 11:24 GMT+08:00

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