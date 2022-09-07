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鐵道迷搶拍「旗艦號」！「台北捷運X路易莎」旗艦店亮相　舊機房搖身一變成網紅打卡熱點

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/07 10:05
北捷總部旗艦店外擬真的捷運「旗艦號」成熱門拍照打卡景點。（路易莎提供）

北捷總部旗艦店外擬真的捷運「旗艦號」成熱門拍照打卡景點。（路易莎提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）路易莎繼與台北捷運公司創新合作聯名「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」大安森林公園店之後，第二家聯名門市–北捷總部旗艦店於日前正式亮相，自開幕以來，店門前的「旗艦號」吸引大批人潮，成了鐵道迷朝聖、最新熱門拍照打卡景點。

以真實比例重現北捷電聯車的地景藝術裝置「旗艦號坐落在咖啡廳入口處，近日已成為熱門的拍照打卡景點

北捷總部旗艦店位在捷運行政大樓一樓、捷運雙連站與中山站間的地上段，以中山站線形公園形成一條美麗的綠色廊道，兩旁緊聯赤峰街及中山北路的個性獨立小店，地下段則為中山地下書街，到了假日常有文創市集及各式活動，成為獨樹一格的商圈氣息。

於北捷總部旗艦店內享受咖啡、甜點如同身在廊道中一處歇腳發呆亭，而咖啡廳入口處的「旗艦號」，是以真實比例重現北捷電聯車的地景藝術裝置，拉近旅客與電聯車彼此的距離，近日已成為熱門的拍照打卡景點。

「旗艦號」原址是一幢舊有建物機房，運用創意及設計手法，變身為具歐洲街景嶄新捷運彩繪列車，車頭採用實際淡水信義線381型列車車頭FRP玻璃纖維外殼，以溫柔水藍色為底色；原本冷硬外露的磚牆，依真實比例製作木作車身包覆。

水藍色車身再刷上「北捷X路易莎」LOGO元素，象徵北捷與路易莎聯手披上漂亮的捷運彩繪，與中山站、雙連站周邊文創環境相融合。入夜後「旗艦號」風采依舊，車頭車燈如實際行駛啟動照明，車身則有古雅別緻景觀燈，猶如帶著咖啡香緩緩駛入線形公園，增添豐富趣味話題。

「北捷X路易莎」咖啡廳旗艦店，總計近150個座位區，店內裝潢統一的木質色調，最引人注目的是，展示櫃加入許多捷運列車元素，陳列來自世界各國的電聯車，除北捷的高運量電聯車、文湖線370型電聯車等，另有日本東京地鐵的銀座線1000系列車、泰國曼谷地鐵的紫線列車及德國柏林地鐵HK 4-car Train等，絕對讓鐵道迷大開眼界。

鐵道迷搶拍「旗艦號」！「台北捷運X路易莎」旗艦店亮相　舊機房搖身一變成網紅打卡熱點北捷總部旗艦店內加入許多捷運列車元素，陳列來自世界各國的電聯車。（路易莎提供）

Metro Taipei X LOUISA COFFEE 全新CIS設計及北捷專屬訂製配方咖啡！只在聯名店！

Metro Taipei X LOUISA COFFEE是全新品牌，擁有路易莎設計一系列全新的視覺，包含：馬克杯、外帶杯等周邊商品，店內餐點更是獨家特製，已在大安森林店登場。

此次，「北捷總部旗艦店」仍秉此一系列，供應「北捷經典訂製配方」、「大師私藏訂製配方」及3款手沖，分別是進行高達96小時厭氧處理、達到威士忌酒香風味的「衣索比亞 伊迪朵 酒香厭氧」和風味獨特的「經典曼巴」、「果香日曬耶加雪菲G1」等。

餐食共有「五穀三明治」、「義式熱壓」、「可頌」、「法棍」、「貝果」五款夾餡輕食系列，其中可頌與法棍也僅在聯名店販售。

鐵道迷搶拍「旗艦號」！「台北捷運X路易莎」旗艦店亮相　舊機房搖身一變成網紅打卡熱點專屬訂製配方咖啡和可頌、法棍僅在「北捷總部旗艦店」聯名店販售。（路易莎提供）
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更新時間 : 2022-09-07 11:24 GMT+08:00

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