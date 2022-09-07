鐵道迷搶拍「旗艦號」！「台北捷運X路易莎」旗艦店亮相　舊機房搖身一變成網紅打卡熱點

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）路易莎繼與台北捷運公司創新合作聯名「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」大安森林公園店之後，第二家聯名門市–北捷總部旗艦店於日前正式亮相，自開幕以來，店門前的「旗艦號」吸引大批人潮，成了鐵道迷朝聖、最新熱門拍照打卡景點。

以真實比例重現北捷電聯車的地景藝術裝置「旗艦號坐落在咖啡廳入口處，近日已成為熱門的拍照打卡景點

北捷總部旗艦店位在捷運行政大樓一樓、捷運雙連站與中山站間的地上段，以中山站線形公園形成一條美麗的綠色廊道，兩旁緊聯赤峰街及中山北路的個性獨立小店，地下段則為中山地下書街，到了假日常有文創市集及各式活動，成為獨樹一格的商圈氣息。

於北捷總部旗艦店內享受咖啡、甜點如同身在廊道中一處歇腳發呆亭，而咖啡廳入口處的「旗艦號」，是以真實比例重現北捷電聯車的地景藝術裝置，拉近旅客與電聯車彼此的距離，近日已成為熱門的拍照打卡景點。

「旗艦號」原址是一幢舊有建物機房，運用創意及設計手法，變身為具歐洲街景嶄新捷運彩繪列車，車頭採用實際淡水信義線381型列車車頭FRP玻璃纖維外殼，以溫柔水藍色為底色；原本冷硬外露的磚牆，依真實比例製作木作車身包覆。

水藍色車身再刷上「北捷X路易莎」LOGO元素，象徵北捷與路易莎聯手披上漂亮的捷運彩繪，與中山站、雙連站周邊文創環境相融合。入夜後「旗艦號」風采依舊，車頭車燈如實際行駛啟動照明，車身則有古雅別緻景觀燈，猶如帶著咖啡香緩緩駛入線形公園，增添豐富趣味話題。

「北捷X路易莎」咖啡廳旗艦店，總計近150個座位區，店內裝潢統一的木質色調，最引人注目的是，展示櫃加入許多捷運列車元素，陳列來自世界各國的電聯車，除北捷的高運量電聯車、文湖線370型電聯車等，另有日本東京地鐵的銀座線1000系列車、泰國曼谷地鐵的紫線列車及德國柏林地鐵HK 4-car Train等，絕對讓鐵道迷大開眼界。

北捷總部旗艦店內加入許多捷運列車元素，陳列來自世界各國的電聯車。（路易莎提供）

Metro Taipei X LOUISA COFFEE 全新CIS設計及北捷專屬訂製配方咖啡！只在聯名店！

Metro Taipei X LOUISA COFFEE是全新品牌，擁有路易莎設計一系列全新的視覺，包含：馬克杯、外帶杯等周邊商品，店內餐點更是獨家特製，已在大安森林店登場。

此次，「北捷總部旗艦店」仍秉此一系列，供應「北捷經典訂製配方」、「大師私藏訂製配方」及3款手沖，分別是進行高達96小時厭氧處理、達到威士忌酒香風味的「衣索比亞 伊迪朵 酒香厭氧」和風味獨特的「經典曼巴」、「果香日曬耶加雪菲G1」等。

餐食共有「五穀三明治」、「義式熱壓」、「可頌」、「法棍」、「貝果」五款夾餡輕食系列，其中可頌與法棍也僅在聯名店販售。

專屬訂製配方咖啡和可頌、法棍僅在「北捷總部旗艦店」聯名店販售。（路易莎提供）