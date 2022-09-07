中台灣點荒成綠　花團錦簇公園化台中港科技產業園區

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林業試驗所中埔研究中心投入台中港科技產業園區綠美化改善與維護工作，歷經17年，克服了濱海環境逆壓，區內已綠美化的公共綠帶面積約11.71公頃，植栽種類多達89種，其中喬木類3萬餘株；灌木、藤本、草本類16萬餘株，打造成現今兼具環境保護機能與公園化景觀的綠色園區。

林業試驗所6日透過新聞稿表示，中埔研究中心2004年起接受經濟部加工出口區管理處中港分處委託，投入台中港科技產業園區綠美化改善與維護工作，近年來該園區已成功扮演擴展轉運加工再出口機能的重要角色，已是中部地區高產值、高機能的亮麗產業園區。

林業試驗所與中港分處長期合作，克服園區惡劣土壤條件及強風、乾旱與鹽霧等環境逆壓，從環境保護林帶的營造，逐步到景觀樹種豐富且多層次的建構，將過去茫茫荒漠的海埔地工業區，蛻變成今日綠意盎然且兼具環境保護功能與複層林景觀意象的濱海型特色園區。

此外，在多年長期合作經驗下，計畫執行團隊充分了解園區綠帶現況與未來發展，藉由主動、深入式的輔導作為，誘導廠商改善私有退縮地綠帶，透過專人到場提供綠美化技術諮詢服務，協助廠商私有綠帶的整體性規劃及後續養護技術，將累積多年的濱海地區綠美化技術及研究資訊能有效轉移至園區廠商。

林業試驗所表示，目前累計已輔導園區49家廠商進行私有綠帶改善，有15家廠商投已入公共綠帶認養，認養面積達6,897㎡，除了有效地喚起廠商自發性的綠美化作為，也為公私協力共同打造公園化園區的願景勾勒出美麗的藍圖。

林業試驗所秉持專業技術推廣及擴大社會服務功能之精神，成功地打造出西部濱海工業園區的綠色奇蹟。隨著園區綠美化環境條件逐步提升，展望下一階段植物多樣性綠美化願景，未來規劃將進一步建構友善人行空間及提升行道樹安全與景觀，配合園區基礎升級計畫，分年分區型塑園區各級道路景觀特色，營造台中港科技產業園區成為「長年如綠，四季開花」公園化景觀工業園區。

圖片翻攝自林業試驗所簡報

綠帶迎風面混合栽植以過濾空氣中鹽分。(照片由林業試驗所提供)

遊憩區內綠色隧道。(照片由林業試驗所提供)

遊憩區綠帶景況。(照片由林業試驗所提供)