環保署攜手產業扎根校園　三策略推動台灣紡織品資源循環

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣紡織技術世界一流，環保署近日制定服裝環保化設計指引，補助創新研發計畫開發紡織材料自動辨識分選設備，結合化纖大廠回收再製再生聚酯纖維及紡織業者使用再生聚酯紗線製成環保循環衣，希望透過「生產、回收、再製」三面向策略，使整體服裝設計產業朝永續及環保目標前進。

環保署主秘葉俊宏6日表示，舊衣回收在淨零碳排目標上是重要路徑，因為不僅是原料的使用，還有製程中的耗能都產生碳排。

據環保署統計，2021年舊衣回收量7.6萬公噸，再使用占64%，其中約一半進行二手衣買賣，另近一成五「降階使用」，作為抹布、填充料等，而焚化或燃料化合占36%。

「源頭的設計、使用的延長，與回收的順利拆解」為環保署面對舊衣回收課題的三策略，葉俊宏解釋，若源頭設計就環保化，好處一是衣服使用壽命延長，二是設計為單一材質、容易拆解的衣物未來就會比較容易回收再利用。台灣紡織技術世界一流，在世界盃獲各國隊伍採用，未來納入環保化設計與再利用技術，產業將更為加值。

環保署執秘王嶽斌表示，快時尚潮流下，衣物環保議題成為國際追求的趨勢，目標是減緩資源耗用與減少碳排。若參考寶特瓶回收成果，一次料的耗能是二次料的4倍，可見妥善再利用衣料的重要性。透過國內產研學力量，不僅研發能辨識、偵測特定原料的設備，也開發再生纖維製造技術。環保署今(2022)年也選用再生纖維製作35週年紀念衫，宣示「舊衣循環，永續時尚」。

環保署表示，為落實循環紡織，首要關鍵為重新設計可循環衣物，讓衣服成為下一件衣服的材料，而台灣亦是設計師的搖籃，培育許多國際知名服裝設計師，相關設計學系近年也是學生們嚮往的熱門科系。因此，環保署訂定「服裝環保化設計指引」，將易循環再生、永續性等概念導入相關服裝設計原則，並與實踐大學、輔仁大學以及樹德科技大學簽訂合作備忘錄。

未來學校將開設服裝環保化設計系列課程，與環保署共同合作研擬環保化設計內容及教材，辦理或參與國內外服裝環保化設計競賽及展演等活動，將環保概念扎根校園、融入教育，進而深化整體紡織品產業的永續環保。

實踐大學服裝設計系院長許鳳玉表示，這份與環保署及其他學校聯手研擬的課程，這學期將有200位學生一起學習，他們將挑戰運用單一材料設計襯衫，並在計算碳排以後擇優量產販售，預計明(2023)年就會展出。

為提升再使用量朝向循環再製推動，環保署補助創新研發計畫，與技術團隊開發紡織材料鑑別技術及自動分選設備，透過光譜儀分析廢紡織材質可鑑別聚酯(PET)、棉(Cotton)及尼龍(Nylon)等三種纖維材料，並藉由自動化分選設備改善傳統揀選模式需靠大量人力分辨舊衣材質及揀選的作業程序，每小時可鑑別1,000件以上舊衣，鑑別平均精準度達到99%，分選後廢舊衣結合化纖大廠利用化學法及機械法回收舊衣聚酯原料再生纖維，製成可重覆循環再生的環保循環衣，讓舊衣的循環經濟向前跨步。

「舊衣循環永續時尚」記者會貴賓合照。（照片由環保署提供）

「舊衣循環永續時尚」記者會貴賓合照。（照片由環保署提供）