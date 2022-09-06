（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）瑞士信貸集團（Credit Suisse）分析師今天(6日) 預估，美國晶片法案僅能增加個位數百分比的半導體產能；對台積電和三星等半導體廠而言，未來可能改採溫和漸進方式擴產，讓供需維持平衡態勢，預期台積電仍會把核心設計與研發能力留在台灣。

另外, 台積電傳出將從今年底開始關閉4台極紫外光（Extreme Ultraviolet, 簡稱EUV）機台以節電，美系外資認為傳聞可能為真，部分原因是預先規劃好的EUV設備升級，仍看好台積電未來3到5年競爭力，維持「加碼」評等。

第23屆瑞信亞洲科技論壇聚焦科技供應鏈和半導體產業，為期4天的線上會議於5日揭開序幕，今年總計超過500家機構投資人和110多家科技公司參加，瑞信分析師今天(6日) 出席線上媒體說明會。

針對美國通過晶片法案打造半導體供應鏈，是否削弱台灣的重要性；瑞信亞洲半導體證券研究和台灣證券研究主管艾藍迪（Randy Abrams）說，晶片法案每年包含直接補助和減稅額度的金額推估約100億美元（約新台幣3079億元），占半導體產業支出約10%，推估能額外增加的產能僅個位數百分比。

根據中央社報導, 艾藍迪觀察，目前台積電持續在台灣建廠，三星也持續擴廠，未來可能採取溫和漸進方式擴產，讓供需維持平衡態勢。

他強調，美國希望透過晶片法案，持續吸引英特爾、三星、台積電等半導體大廠到美國設廠，儘管台積電比較擔心台灣的水電供應和人力吃緊等問題，預期仍會把核心設計與研發能力留在台灣。此外，目前沒看到封測廠到歐美設廠，仍以亞洲為主；IC設計廠能否持續向全球廠商出貨，取決於自身競爭力。

晶片法案（CHIPS and Science Act）於7月27、28日分別在美國聯邦參、眾議院表決通過，隨後送交白宮，美國總統拜登（Joe Biden）並於8月9日在白宮正式簽署生效。

瑞信預估，在主要下行壓力的影響下，2022年和2023年全球個人電腦（PC）出貨量將分別年減12.5%和2%，至3億台和2.94億台，這些壓力包括當前通貨膨脹和升息環境下，主流消費需求大幅放緩，以及俄烏衝突、商業和遊戲需求首見下滑。

不過，今、明年整體PC預估出貨量相較2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2.621億台，仍將高出12%至15%。

受到消費需求疲軟、宏觀經濟面臨不確定性、缺乏重大功能升級等因素影響，瑞信預測今年全球智慧型手機產量將年減9.3%，達到12.3億支。儘管智慧型手機的低中價位產品銷售量放緩，但高價手機市場仍維持強勁，從可折疊OLED訂單增加的跡象來看，折疊與翻轉產品的需求前景看好。

隨著產業開始擺脫疫情對供應鏈的影響，在零組件供應緩解和終端市場需求放緩下，瑞信認為，智慧型手機庫存正邁向正常化。

展望2023年，瑞信預測，全球智慧型手機銷量將溫和成長4%，達12.82億支，反映疫情後換機週期將趨穩；隨著供需趨於寬鬆及原物料成本壓力減輕，智慧型手機銷售量有望在較低基期上實現溫和反彈。

傳台積電將關閉部分EUV機台

美系外資：預先規劃升級

另外, 媒體報導，因個人電腦（PC）、手機、顯示卡等消費性電子產品需求衰退，先進製程產能利用率下滑的情形可能持續一段時間，台積電計劃從今年底開始關閉部分EUV機台。目前台積電擁有約80台EUV機台，用於生產7奈米、5奈米先進製程晶片，9月也開始用於3奈米製程。

美系外資發布研究報告分析，隨著智慧型手機與高效能運算更多客戶砍單，加上庫存去化持續、需求減弱的情形擴及資料中心市場，台積電明年營運恐放緩，預估明年以美元計算營收將年增5%、每股盈餘將年減8%，資本支出將下調至360億美元（約新台幣1.1兆元）。

美系外資指出，台積電7奈米和6奈米製程產能利用率目前已低於95%，由於需求轉弱、智慧型手機與高效能運算晶片陸續轉移到5奈米製程生產，明年7奈製程產能利用率可能跌破90%。

不過，美系外資對台積電先進技術的規劃仍有信心，加上高效能運算應用貢獻增加，看好台積電未來3到5年表現將優於同業，維持「加碼」投資評等。

台積電曾指出，EUV技術的應用是半導體製程成功演進到5奈米以下的關鍵，但EUV機台耗電量是傳統深紫外光微影（DUV）機台的10倍以上。

中央社6日報導, 隨著先進製程不斷演進及積體電路製程日益複雜，用電量同步增加，台積電不僅積極購買再生能源，同時投入資源開發綠色機台。

台積電去年設立全台第一座EUV光阻生產工廠，截至今年4月已產出超過千瓶EUV光阻劑，創造逾新台幣1億元商業價值，年產值將超過10億元，同時達到資產活化再利用效益。

【美國晶片法案效應】瑞信分析師：台積電三星等半導體廠•改採溫和漸進擴產