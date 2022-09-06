出任黃珊珊競選團隊「政策總顧問」 前內政部長李鴻源：只要非綠、沒什麼不能合

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天(6日) 發表都市再生政見，會中宣布邀請前內政部長李鴻源擔任競選團隊的政策總顧問，他也期勉黃珊珊「任重而道遠」。

黃珊珊上午舉行「首都再進化 都市再生新樣貌」政見發表記者會，李鴻源應邀出席，他會中表示，因認同黃珊珊願積極推動都更政策，所以加入其競選團隊。

至於黃珊珊今天宣布競選團隊政策總顧問為李鴻源，是否意味「藍白合」，李鴻源說，只要非綠、沒什麼不能合，兩人是老友且否認透過宋楚瑜牽線合作。

黃珊珊上午舉行「首都再進化 都市再生新樣貌」政見發表會，並宣布邀請李鴻源擔任競選團隊政策總顧問。

李鴻源會中表示，以前任職內政部時的最深憂慮，就是北市若發生強震，有許多老舊住宅結構不安全，認為加速都更是必須面對的政策問題，但要拆別人房子就必須面對冗長溝通過程，黃珊珊說願意做此事，所以自己也很樂意和她討論相關政策議題。

「相信很多民選首長都有一把尺很難拿捏，到底想做對的事情，還是要做討好民眾的事情」，李鴻源認為，防災型都更是台北市民最優先順序議題，只要願意落實都是市民之福，但不能忽略「財務規劃」關鍵問題，並指北市房子和閒置空間都太多，未來將陸續提出相關政策和配套，且可作為北市府財務支撐來源，「讓北市漂亮以外，更重要的是安全」。

中央社報導, 媒體會後聯訪詢問李鴻源，昨天（5日) 才幫國民黨嘉義縣長參選人王育敏背書政見(下圖)，今天又力挺黃珊珊，是否意味「藍白合」，李鴻源表示，昨天是提供李育敏整合治水概念，並說「只要非綠的，沒有什麼不能合」，只要政見對國家、北市好的，都很樂意提供自己意見。

李鴻源指出，以工程師看問題角度，首先為「服務的是市民，提供的是重要意見，看的是有能力執行的人」，為了市民和國家好，任何合作都是可能的，要大家想法不要太狹隘，且自己更重要的是幫大家監督這些參選人。

媒體追問是否意味不支持民進黨台北市長參選人陳時中，李鴻源表示，當然不支持陳時中公廁政策，但他若要請益都更問題仍可互相討論，若真想做事者，自己會很樂意提供專業協助。

對於兩人合作是否透過親民黨主席宋楚瑜牽線，黃珊珊表示，她找李鴻源從來不用透過任何人，因兩人是長年好友，平常都有保持聯絡且常見面。

李鴻源也說，相識源於1996年，當時黃珊珊為省政府河川局團隊的律師，這20多年來他一直都是黃珊珊的顧問，並說他已許久未碰到宋楚瑜，自然也不知今天站台一事，同時說明他是國民黨的永久黨員，黨費也都繳完，若蔣萬安要討論相關政策，只要是為北市、國家好，都相當樂意提供專業意見。

國民黨嘉義縣長參選人王育敏（右3）5日召開「生態永續，打造嘉義荷蘭村」政見記者會，邀請前內政部長李鴻源（左3）協助說明，提出嘉義整體治水計畫，強調治水還能創造薪水。中央社