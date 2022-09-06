Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【快訊】永和分屍案重要關係人•死者大哥在台北市公館落網　已承認犯案

➤死者大哥梁嫌當時正從公車下車，就被警方攔下，梁嫌初步坦承犯案。➤永和警方說，依據遺體狀態，初步研判，不排除已死亡5天，但詳細死因與死亡日期，需要檢方與法醫相驗；至於死者真實身分，也由鑑識中心比對中。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/06 18:01
住在新北市永和區的梁姓男子5日晚間在住宅被發現僅剩軀幹與左腳，頭顱與另3肢消失。圖為相關人員準備將遺體送往殯儀館暫存，等待相驗。中央社

住在新北市永和區的梁姓男子5日晚間在住宅被發現僅剩軀幹與左腳，頭顱與另3肢消失。圖為相關人員準備將遺體送往殯儀館暫存，等待相驗。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新北市永和區發生梁姓男子遭分屍案，永和警分局今天（6日) 依監視器相關訊息，下午在台北市公館循線找到關係人、死者的大哥，目前將人帶回警局進一步釐清案情。

警方表示，永和分屍案被列為關係人的死者大哥，今天下午4時許，在台北市公館羅斯福路3段附近被警方找到，當時他正從公車下車，就被警方攔下，目前送往永和警察分局詢問。

據了解警方是在公館水源市場附近找到嫌犯，梁嫌初步坦承犯案，現正帶回警局釐清案情。

新北市永和區智光街某公寓昨(5日) 驚傳分屍命案，54歲梁姓男子疑慘遭殺害分屍，身首異處。同住的長兄被警方列為關係人，今天持續追查。警方稍早說，調閱監視器循線追查，力求儘速破案。

中央社引述新北市政府警察局永和警方說，1名女子5日晚間近7時到派出所報案稱，她的同學梁姓男子從8月底失聯至今。警方偕同前往梁男永和區智光街的公寓，在樓梯間就聞到臭味，請鎖匠開門後發現遺體，且疑遭殺害分屍，僅剩軀幹與左腳，頭顱與另外3肢不在命案現場。

這是永和區在4年內發生的第3起分屍案，引起民眾震驚。除本案，符姓男子在2021年11月分屍老父親，並肢解棄屍瓦窯溝；另外，2018年加拿大籍男子顏柏萊（Ryan）遭美籍刺青師孫武生、非裔男子Bent殺害後棄屍河堤。

市警局今天稍早表示，這3起分屍案件都屬單一個案，且背後有各自犯案動機，更與整體治安無關；對任何治安事件，新北警方都非常重視且盡全力偵辦，務必在最短時間內釐清案情全力緝凶。

警方表示，5日的分屍案已積極調閱相關監視器釐清案情，全力偵辦中，力求最短時間內破案。由於追蹤的重要關係人，搭乘不同交通工具，調閱監視器循線追查需要時間。

永和警方說，依據遺體狀態，初步研判，不排除已死亡5天，但詳細死因與死亡日期，需要檢方與法醫相驗；至於死者真實身分，也由鑑識中心比對中。

警方說，死者房間門鎖並未遭到破壞，是正常的狀態。目前，已查扣部分現場刀具，但是否為作案工具，也仍待比對血跡鑑定。

警方今天說，查訪與調閱監視器，鎖定疑為死者畫面最後出現時間，約在8月30日；另發現有男子拖行李箱外出，暫時將死者哥哥列為重要關係人，監視器影像是否為梁家大哥，要等到案釐清，並追查其他遺體下落。

警方調查，梁家有多名兄弟姊妹，母親亡故後，最小的弟弟與大哥同住公寓。梁家長兄原擔任司機，幾年前退休，但平常少與鄰居往來。
永和
分屍案
兇嫌
落網
公館
北市
智光街

相關新聞

【台北城市博覽會】「新興毒品」偽裝成咖啡糖果郵票等樣貌　謹慎破解•避免遺憾終身
【台北城市博覽會】「新興毒品」偽裝成咖啡糖果郵票等樣貌　謹慎破解•避免遺憾終身
2022/09/04 14:50
陳時中推台北公廁廣設免治馬桶 黃珊珊批華而不實 媒體人質疑：「送你免治，先讓我窺？」
陳時中推台北公廁廣設免治馬桶 黃珊珊批華而不實 媒體人質疑：「送你免治，先讓我窺？」
2022/09/04 11:23
【真理才能越辯越明】黃珊珊再拋辯論戰帖　籲停止隔空喊話、互相抹黑
【真理才能越辯越明】黃珊珊再拋辯論戰帖　籲停止隔空喊話、互相抹黑
2022/09/02 17:32
星國商人潘杰賢成立「壹蘋新聞網」9/1上線•台蘋大量解僱280人　台灣經濟部已收到商標申請
星國商人潘杰賢成立「壹蘋新聞網」9/1上線•台蘋大量解僱280人　台灣經濟部已收到商標申請
2022/08/30 15:49
更新【姍姍來遲】黃珊珊8/28在內湖召開記者會•正式宣布參選台北市長: 我已準備了24年!
更新【姍姍來遲】黃珊珊8/28在內湖召開記者會•正式宣布參選台北市長: 我已準備了24年!
2022/08/28 17:43

更新時間 : 2022-09-06 18:37 GMT+08:00

最受歡迎

【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
不定義關係 就是最舒服的關係？ Z世代擁抱 situationship
不定義關係 就是最舒服的關係？ Z世代擁抱 situationship