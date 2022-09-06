Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【唐寧街易主】 強生完成使命 特拉斯領多元內閣迎戰減稅、能源

1139天的強生時代正式劃下句點，而特拉斯的艱鉅挑戰才要開始。她將發表成為首相後第一場演說，展開內閣改組，並在上任首週拿出減稅與能源方案，解決英國人民迫在眉睫的生活成本危機。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/06 17:33
不敵醜聞風波的英國首相強生（Boris Johnson）今（6）日正式卸任。（圖／美聯社）

不敵醜聞風波的英國首相強生（Boris Johnson）今（6）日正式卸任。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）英國倫敦唐寧街10號今日（6）迎來權力更迭，醜聞纏身的看守首相強生於此發表卸任演說，而新任首相特拉斯即將入主並發表第一場演說。新內閣預期將展現族群與性別多元，而在大選中落敗的蘇納克傳不會入閣。

強生自比火箭助推器 稱完成使命

BBC》報導，關於卸任，強生（Boris Johnson）聲稱自己是在一場「意外的接力賽」之後離任，其首相任期在規則「中途改變」後被縮短。

強生在卸任演說中，列舉能夠定義自己在任期間的作為，包括完成脫歐、推出新冠疫苗計劃、在俄烏戰爭中對抗普丁。強生還提及執政團隊在經濟上的成就，例如失業率遠比他十多歲以來的任何時候都低。

關於「富有同情心的」繼任者特拉斯（Liz Truss），強生表示對她的信任，並強調新政府將使英國人民渡過目前的能源危機。強生將自己比喻成一枚火箭助推器，表示已經完成了肩負的使命，他也呼籲保守黨團結一致支持特拉斯。

報導指出，強生完成卸任演說後離開唐寧街10號，搭機前往蘇格蘭城市亞伯丁（Aberdeen）與女王會面，遞交辭呈；新任首相特拉斯則隨後前往同一地點晉見女王。

這是權力轉移的重要時刻，特拉斯成為繼柴契爾夫人（Margaret Thatcher）和梅伊（Theresa May）後，英國第三位女首相，特拉斯往後都將依循傳統，於每週二晚間履行晉見國家元首的義務。

特拉斯肩負挑戰 內閣族群與性別多元

1139天的強生時代正式劃下句點，而特拉斯的艱鉅挑戰才要開始。今晚她會發表成為首相後第一場演說，展開內閣改組，並在上任首週拿出減稅與能源方案，解決英國人民迫在眉睫的生活成本危機。

關於新任內閣傳言，特拉斯先前曾表示，將會任命強而有力的內閣，在大選中落敗的前財政蘇納克（Rishi Sunak）已表態將打破傳統而不入閣。

衛報》報導，外傳財政大臣將由特拉斯的盟友、47歲非裔的商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）接手，衛生大臣由現任就業暨退休保障大臣柯菲（Therese Coffey）出任，外交大臣由原本負責歐洲事務的國務大臣柯維立（James Cleverly）出任，而內政大臣由檢察總長布雷弗曼（Suella Braverman）擔任，這也創下沒有「白人男性」擔任重要閣員的先例。
英國
保守黨
黨魁
英國首相
強生
特拉斯（Liz Truss）
唐寧街
多元內閣
內閣名單

相關新聞

【更新】英國新首相出爐! 莉絲特拉斯以57.4%得票率勝出•曾多次呼籲西方協助台灣自我防衛
【更新】英國新首相出爐! 莉絲特拉斯以57.4%得票率勝出•曾多次呼籲西方協助台灣自我防衛
2022/09/05 20:22
英國保守黨黨魁將揭曉 特拉斯預計成第三位女首相
英國保守黨黨魁將揭曉 特拉斯預計成第三位女首相
2022/09/05 17:50
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
2022/08/29 10:35
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
2022/08/27 17:37
俄烏戰爭、疫情衝擊 歐洲逾百萬人陷「能源貧窮」
俄烏戰爭、疫情衝擊 歐洲逾百萬人陷「能源貧窮」
2022/08/27 12:35

更新時間 : 2022-09-06 18:37 GMT+08:00

最受歡迎

【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
不定義關係 就是最舒服的關係？ Z世代擁抱 situationship
不定義關係 就是最舒服的關係？ Z世代擁抱 situationship