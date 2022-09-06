【唐寧街易主】 強生完成使命 特拉斯領多元內閣迎戰減稅、能源

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）英國倫敦唐寧街10號今日（6）迎來權力更迭，醜聞纏身的看守首相強生於此發表卸任演說，而新任首相特拉斯即將入主並發表第一場演說。新內閣預期將展現族群與性別多元，而在大選中落敗的蘇納克傳不會入閣。

強生自比火箭助推器 稱完成使命

《BBC》報導，關於卸任，強生（Boris Johnson）聲稱自己是在一場「意外的接力賽」之後離任，其首相任期在規則「中途改變」後被縮短。

強生在卸任演說中，列舉能夠定義自己在任期間的作為，包括完成脫歐、推出新冠疫苗計劃、在俄烏戰爭中對抗普丁。強生還提及執政團隊在經濟上的成就，例如失業率遠比他十多歲以來的任何時候都低。

關於「富有同情心的」繼任者特拉斯（Liz Truss），強生表示對她的信任，並強調新政府將使英國人民渡過目前的能源危機。強生將自己比喻成一枚火箭助推器，表示已經完成了肩負的使命，他也呼籲保守黨團結一致支持特拉斯。

報導指出，強生完成卸任演說後離開唐寧街10號，搭機前往蘇格蘭城市亞伯丁（Aberdeen）與女王會面，遞交辭呈；新任首相特拉斯則隨後前往同一地點晉見女王。

這是權力轉移的重要時刻，特拉斯成為繼柴契爾夫人（Margaret Thatcher）和梅伊（Theresa May）後，英國第三位女首相，特拉斯往後都將依循傳統，於每週二晚間履行晉見國家元首的義務。

特拉斯肩負挑戰 內閣族群與性別多元

1139天的強生時代正式劃下句點，而特拉斯的艱鉅挑戰才要開始。今晚她會發表成為首相後第一場演說，展開內閣改組，並在上任首週拿出減稅與能源方案，解決英國人民迫在眉睫的生活成本危機。

關於新任內閣傳言，特拉斯先前曾表示，將會任命強而有力的內閣，在大選中落敗的前財政蘇納克（Rishi Sunak）已表態將打破傳統而不入閣。

《衛報》報導，外傳財政大臣將由特拉斯的盟友、47歲非裔的商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）接手，衛生大臣由現任就業暨退休保障大臣柯菲（Therese Coffey）出任，外交大臣由原本負責歐洲事務的國務大臣柯維立（James Cleverly）出任，而內政大臣由檢察總長布雷弗曼（Suella Braverman）擔任，這也創下沒有「白人男性」擔任重要閣員的先例。