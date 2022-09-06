新北市111年度優良教師暨教保服務績優人員表揚典禮

新北市教育局今（6）日舉辦「新北市111年度優良 教師暨教保服務績優人員表揚典禮」，今(2022)年度獲獎者計有 資深優良教師2,521位（服務屆滿40年18位、30年488 位、20年1,384位、10年631位）、特殊優良教師39位 、優良特教人員20位、資深及績優教保人員50位，總計2, 630人，今日共191位教師代表到場接受市長表揚。

市長侯友宜表示，教育是希望工程，學校是實現希望的場域。 這兩年疫情不斷，也特別感謝所有老師在教育崗位上悉心奉獻， 無懼疫情影響，關心孩子健康與學習，堅持教育品質， 讓所有的教育工作都盡善盡美， 祝福所有老師在教育場域中持續有著亮眼的表現， 構築孩子堅實的希望工程，為新北教育再創新局。

服務屆滿40年的民義國小謝芳芳老師，是資深優良教師代表，曾於2017年榮獲杏壇芬芳獎。謝老師表示，「你的一隅，你當照亮」， 是自己秉持的教育信念，她認為教育者如燃燒的蠟燭，用光和熱， 溫暖學生的心靈，指引照亮學生的道路，自己會永保教育熱情， 耐心陪伴孩子成長， 讓民義國小的弱勢學生及家庭都感受到溫暖的照顧與關懷。

新店國小許德田校長獲選為今年新北市特殊優良教師， 同時也榮獲教育部師鐸獎的殊榮。許德田校長秉持「專業」與「 熱情」，投入教育工作33年，擔任校長15年期間帶領教師、 行政及家長持續專業學習，以確保學生獲得最高品質的學習。 對許德田校長而言，這不只是一份工作，更是一個理想與責任。

優良特教人員代表安康高中謝順榮校長表示，「教育是一份承先啟後、 繼往開來的工作，老師們肩負定位未來社會樣態的神聖責任， 而特教工作擔任了補足普通教育未盡事宜的任務， 讓社會中心智或身心弱勢族群得到充分協助，墊高他們的立足點， 讓他們在與我們同處的社會中生活得更好。」

思賢國小附幼高櫻芷主任，帶領團隊多次獲得新北市「幼教之光」 及「教學卓越」獎項， 也規劃完成新北市首座學前程式教育資源中心， 因此獲得績優教保服務人員榮耀肯定。高主任認為， 愈小的樹林愈需要特別的栽培，愈小的幼兒愈需要教育， 她不斷學習及精進，始終堅持保有教育的熱情， 讓幼兒充滿活力與創意。

教育局長張明文表示，新北市投入許多心力及資源， 建立完整優質教育系統，打造頂尖教育環境， 讓新北教師能盡情在專業領域發揮，讓新北學子更幸福、 新北教育更美好，並因應疫情改善全市學校資訊設備， 優化教育環境。感謝所有老師的辛勞， 教育局永遠是老師們最堅強的後盾。

侯友宜市長(左)頒贈40年資深優良教師獎座予民義國小謝芳芳老師(右)。(照片來源：新北市教育局提供)

侯友宜市長(左)頒贈優良特教人員獎座予安康高中謝順榮校長。(照片來源：新北市教育局提供)