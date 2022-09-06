打造集保數位永續學習共享新文化　「集保e學堂」開學了

集保結算所於2022年8月31日盛大舉辦「集保e學堂」成果發表會暨命名活動頒獎典禮，這次活動採實體及視訊混合方式辦理，朱漢強董事長及叡揚資訊張培鏞董事長皆親自蒞臨現場參與，發表會中各參賽部室以創新思維，結合知識管理方法，透過 PDCA 不斷改善的循環，將所學內化於心，呈現方式各有特色，表現相當精彩，最後由評審團選出前5名獲獎部室，讓發表會有了完美的Ending。

疫情期間，居家辦公與線上學習成為企業營運新常態，集保結算所今年5月正式上線的「集保e學堂」將全公司、跨部室內隱知識外顯化，並運用系統強大的搜尋引擎，精準、快速查找資料，讓跨部室橫向溝通與協同交流更順暢，不受空間時間限制，也讓資深同仁豐富的經驗可以傳承，建立集保結算所知識共享新文化。

朱漢強董事長表示，集保結算所30餘年來耕耘服務整體市場，業務範圍已從B2B延伸到B2B2C，甚至B2B2H(Human)，期打造以人為本、友善、公平、具包容性的生態系，與時俱進進行業務轉型與創新。現在公司同仁「心中都有數」，這個數是「數位」的數及「數據」的數，集保也朝向發展成為data company及digital company。本次與叡揚資訊攜手合作建構「集保e學堂」知識管理系統，即是集保結算所的「藏經閣」，將成為公司數位轉型最好的幫手。

朱董事長進一步表示，適逢各級學校新學期的開始，「集保e學堂」也正式開學了。期待未來的「集保e學堂」可以累積眾人智慧，啟發創新思維，激盪出更多的延伸應用，不但提供市場高效率與全方位的優質服務，更作為集保結算所永續發展的重要基石。