北富銀舉辦「Think ESG大師論壇」 攜手40家企業找解方

為降低氣候變遷衝擊，2023年歐盟、2024年美國將陸續徵收 碳關稅，以出口為導向的台灣首當其衝，不少企業都出現「碳焦慮」 。為了協助企業加速永續轉型， 台北富邦銀行上週特別舉辦今年第二場「Think ESG大師論壇」，邀請KPMG安侯永續發展顧問董事總經理暨亞 太區ESG負責人黃正忠博士分享「氣候緊急下的低碳挑戰-從策略 到落地」，說明企業應如何訂定永續策略並進一步展開低碳行動，這次論壇吸引近40家企業客戶及超過200位同仁線上參與。

黃正忠指出，除了各國政策規範外，蘋果、 台積電等國際知名品牌也紛紛要求供應鏈在一定時間內達到碳中和或 淨零排放，未來不減碳就將被市場淘汰，留給企業的時間已不多了。 在減碳壓力下，不少企業開始關注「碳交易」， 但目前國際間對企業購買碳權進行碳抵換的作法， 還需要具體完備的規定與監理， 可以保護碳權需求者的權益避免受騙， 同時也可確保抵減的正當性與品質，避免落入漂綠的爭議， 反而對企業達成減碳目標造成負面影響；至於台灣， 現階段正在進行溫室氣體盤查階段， 碳配額及碳費率等機制均未建立，即使企業向國外購買碳權， 實際用途仍不明確，建議企業應將焦點放在實質減碳， 透過減碳策略的制定和低碳科技創新達到淨零碳排的目標。

同時，黃正忠也提醒金融業要特別留意投融資背後的「碳包袱」。 根據世界資源協會（WRI）及世界企業永續發展協會（WBCSD ）發布的「溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol) 」，投融資產生的排放會列於範疇三， 造成金融業碳成本增加，因此推動綠色金融不僅能促進環境永續， 更是降低自身營運碳包袱的必要作為。

北富銀執行副總莊慧玫表示，為引導企業夥伴追求永續發展， 北富銀致力落實責任金融，著重對於投融資對象的管理， 增加承作綠色授信與低碳投資，並將ESG風險納入授信與投資審核 流程，明定高碳排敏感性產業准入門檻， 希望運用資金加速產業永續轉型。 北富銀今(2022)年起推動綠色授信三專流程，藉由專屬審核流程、 專責審核人員及專責業務團隊， 有效縮短綠能產業授信案件審核所需時間，另透過綠色盡職調查( Green Due Diligence, GDD)，確實瞭解授信客戶營運對環境影響程度及轉型計畫。

此外，北富銀還積極進行客戶議合行動， 主動了解客戶減碳作為及潛在需求，從去(2021)年至今舉辦近20場ESG 講座課程，累積近900人參與；今年6月則針對超過一千多家中小 企業進行ESG調查，因應企業需求推出綠色融資、 永續指數連結貸款等多元永續商品與服務， 協助企業及早掌握減碳契機，共創雙贏。

身為永續金融領航者，北富銀長期深耕綠色金融，2020及202 1離岸風電授信主辦件數及金額均為台資銀行之冠， 並積極推動太陽能漁電共生及永續供應鏈， 今年以來陸續完成三地集團台南七股漁電共生電場82億元聯貸案、 向陽集團嘉義義竹漁電共生電場88.8億元聯貸案、 全台首創之友達永續供應鏈金融合作案等， 各項永續作為亦贏得國際一致肯定，榮獲《Asiamoney》 台灣最佳ESG銀行、《Asset》 年度最佳再生能源案等多項殊榮。未來， 北富銀將持續發揮金融職能，協助企業客戶接軌國際ESG規範，創 造企業與社會、環境三贏的永續生態圈。