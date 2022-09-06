企業累計捐贈新北2萬2000套導護裝備 攜手志工守護學童平安上放學

和泰集團為響應企業社會責任，今(6)日於新北市昌 平國小辦理「導護志工裝備捐贈」活動，共捐贈2,500套導護設 備給新北市學校。 現場由教育局副局長劉明超及昌平國小校長陳月滿出席受贈及回贈感 謝狀，感謝企業挹注導護志工執勤裝備，守護學童上放學安全， 交通部道安會黃運貴執秘也到場見證。

教育局表示，守護學童交通安全是政府、家長、 學校與社會大眾共同的責任， 感謝和泰集團長久以來致力於交通公益，自2012年迄今已挹注新北 市2萬2,000套以上導護裝備，提升志工執勤安全，是「 取之於社會，用之於社會」的企業楷模。

和泰汽車協理劉松山表示，企業長年致力於守護導護志工與學童「 行」的安全，連續12年共捐贈全臺國中小學近12萬套導護志工裝 備。未來除交通公益作為不間斷，也將發展以「人、車、環境」 為主軸的永續公益活動以回饋社會。

昌平國小導護志工張世昌說，各校的志工在值勤時， 自身安全一定要注意， 企業捐贈的導護背心是鮮豔的黃色再加上反光條， 讓志工們在路口服務時更加顯眼，可有效提醒用路人小心， 大大提升了值勤時的安全。

昌平國小校長陳月滿表示，感謝企業捐贈交通導護裝備， 與志工攜手守護孩子平安上下學， 也期盼更多的家長及社區民眾能投入導護志工行列， 共同守護學童上放學的安全。

教育局長張明文表示，新北市重視導護執勤安全， 每年舉辦多場導護人員培訓、 統辦導護志工保險並補助各校採購導護裝備，惟裝備時有汰壞需求， 感謝企業的大力支持，共同照顧各校導護志工。此外， 新北市也結合各校辦理親師交通安全宣導以及落實班級交安教育， 期盼透過親師生增能，逐步扎根孩子的道安觀念， 真正提升學童交通安全。

昌平國小導護志工穿著和泰捐贈導護背心值勤，維護學童上放學安全。(照片由新北市教育局提供)

劉明超副局長(右)致贈感謝狀予和泰汽車劉松山協理(左)。(照片由新北市教育局提供)