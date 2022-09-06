台北市立文獻館「城市共筆：第十屆臺北學」正式起跑: 自相異觀點　照見臺北多元文化底蘊

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2005年起，臺北市立文獻館兩年舉辦一次的「臺北學」，提供各界一個重新觀看臺北的角度、發掘城市內涵的契機。2022年邁入第十屆的臺北學，特地以「城市共筆」為主題，期透過不同年代、不同領域的視角轉換，看見當代臺北的多面與蘊涵。

臺北市立文獻館表示，數百年來臺北快速繁複的蛻變，不同時期、不同領域的人們，以各自方式去理解、記錄這座城市。從原住民、渡海墾拓的先民、殖民時期的仕紳與建築師、戰後的軍民、當代的知青、媒體人、外籍移工、新住民……，各方齊聚，生活經驗的互異，建構出相異的臺北觀點，持續為這座城市寫下新的篇章。

第十屆的臺北學，便規劃了三場人文與趣味兼具的「城市共筆」系列活動。

【系列推廣活動】

09/24（六）14:00-16:00 / 光點台北 /「從藝術影像看臺北：移工與《八尺

門的辯護人》」分享會

9月24日（六）率先登場的「從藝術影像看臺北：移工與《八尺門的辯護人》」分享會，邀請鏡文學百萬影視小說首獎得主、同時亦為臺灣原創影集《八尺門的辯護人》的導演唐福睿，以及曾入選臺灣國際紀錄片影展、現擔任臺灣國際勞工協會理事長陳素香，共同與談。有感於移工身影之於這座城市日益尋常，他們的想法卻鮮少被聽見，本場活動將透過兩位「影像人」的引領，揭開臺北城市移工的文化處境。

「從藝術影像看臺北：移工與《八尺門的辯護人》」分享會已於9月3日開放線上報名，9月20日截止，活動名額有限，欲報名者從速。

10/22（六）14:00-16:00 / 臺北市婦女館 / 「超越世代的新住民對話」座

談會

另一方面，臺北有近7萬的新住民， 豐富了臺北由新舊移民史堆疊出的多元文化底蘊， 臺北市立文獻館亦於10月22（六）精心規劃「超越世代的新住民對話」座談會，邀請臺灣移民研究的先驅與實踐學者夏曉鵑，與臺北市賽珍珠基金會執行長蕭秀玲，針對兩代之間新住民的組成特性、角色變遷進行對話。會後並將介紹坐落於臺北市新住民最多的萬華區，少有人知曉的活力秘境──華越文化廣場。

11/19（六）14:00-16:00 / 市長官邸 /「音樂與文學共筆工作坊：寫給過去

與未來的臺北」

11月19日（六）由曾經與4位好友集體創作《在台北生存的一百個理由》，同時也是資深媒體人、文字工作者的黃威融主持「音樂與文學共筆工作坊：寫給過去與未來的臺北」，邀請現場參與者穿越時空，以流行歌曲串聯臺北景色，一同回顧對這座城市的過往記憶。想瞭解音樂如何反映生活，並且塑造我們的生活嗎？那就不能錯過本次精彩活動。

「超越世代的新住民對話」座談會, 以及「音樂與文學共筆工作坊：寫給過去與未來的臺北」兩場活動亦將陸續於粉專開放報名。

【學術研討會】

12/03（六）-12/04（日）「城市共筆：第十屆臺北學」學術研討會

地點：文化大學推廣部B1國際會議廳

壓軸的「城市共筆：第十屆臺北學」學術研討會將於12月3、4日在文化大學推廣部B1國際會議廳登場。

欲知詳情敬請關注FB粉絲專頁：「城市共筆：第十屆臺北學」、IG：taipeiology，或上臺北市立文獻館官網查詢（https://www.chr.gov.taipei/）。