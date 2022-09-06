政大雷震紀念館遷館開幕　盼勿忘雷震、傅正為台灣民主犧牲奉獻

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）雷震紀念館遷館開幕儀式暨《傅正與台灣民主運動》新書發表會今(6)日在政大舉辦，校長李蔡彥向台史所教授薛化元教授、公益信託雷震民主人權基金、尤伯祥律師及各方單位的支持與付出表達感謝，讓大眾有機會了解雷震對民主的貢獻，也能提供深度的研究史料，並期待紀念館持續朝向數位化發展。

立法院長游錫堃致詞時表示，世界民主版圖正漸漸萎縮，而台灣民主在諸多挑戰之下，英國「經濟學人資訊社」(EIU)公布2021年全球民主指數中，台灣位列全球第八、東亞第一；今（2022）年2月美國「自由之家」評比的全球自由報告中，台灣則位居亞州第二，全球第十七名，由此可見台灣的民主已相當成熟且名列前茅；他認為應將他們的精神融入歷史教育並持續為台灣民主的發展而努力。

行政院政務委員羅秉表示，歷史宛如一輛有進無退的車，只有望向後照鏡，回顧過去，才能走向未來，兩位先生正是兩面後照鏡，照亮台灣民主的道路。他並引用雷震在獄中寫的對聯「十年歲月等閒度，一生事業盡銷磨」感嘆雷震案在2019年才撤銷有罪判決，但再多言語都無法消弭10年冤獄的勞苦。他期盼在轉型正義的旅途上，未來此案提起再審時，能讓大眾了解到雷震一案不只是政治事件，也是一樁司法冤案。

監察院院長陳菊致詞時不忘分享自己與雷震先生、傅正先生的緣分，並感念兩位民主先驅一生不屈服於時代壓力，無畏艱難的追求自由民主。

據政大的新聞稿寫道，2012年在公益信託雷震民主人權基金、教育部與政大協助下，雷震紀念館暨雷震研究中心正式在校內社會科學資料中心掛牌營運，並由雷美琳女士擔任榮譽館長，同年舉辦雷震銅像揭幕儀式。2021年雷震紀念館搬遷至達賢圖書館7樓，並於今（2022）年在文化部補助下，完成常設展「民主的雷聲」布展與紀念影片製作。

政大雷震紀念館遷館開幕儀式暨《傅正與台灣民主運動》新書發表會，今（6）日於達賢圖書館舉行 ，由台史所教授薛化元擔任主持人，校長李蔡彥、立法院院長游錫堃、監察院院長陳菊、行政院政務委員羅秉成、公益信託雷震民主人權基金委員高志明、前台灣駐德國代表尤清、雷震家屬及傅正學生等人均出席活動。

立法院長游錫堃。（照片由立法院提供）

（照片由政大提供）