花蓮新亮點！「富里有人嗅覺藝術季」中秋節登場 氣味成創作靈感

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「富里有人嗅覺藝術季」是一場與自然共舞的藝術感官之旅，即將在花蓮富里鄉於中秋節展開，由被日本媒體喻為天才氣味設計師的富里孩子－潘雨晴為總策展人，她此次設計了「春夏」及「秋冬」兩款當地時序氣味，並邀請了富里在地藝術家、台灣及日韓等跨界藝術家，循著這兩款氣味融合各自創作媒材，包含攝影、雕塑、繪畫、壁畫、自然聲景以及古調吟唱的黑膠計畫等，創作出具有「富里」感的作品。

潘雨晴為香水品牌P.Seven創辦人，曾獲香水界奧斯卡獎A+OA世界氣味設計大獎，在香水界具有一定的名氣。富里為坐落在花蓮的一處鄉村，被海岸山脈及中央山脈擁抱著的桃花源，但人口大量外移，人口數不到一萬人，每年人口成長數字負100人，人口老化問題嚴重，因此潘雨晴決定舉辦藝術季，活化這個鄉村，讓更多人認識富里，富里鄉農會也全力支持著這個活動。



富里有人藝術季總策展人－潘雨晴（圖／富里有人）

首屆的富里有人嗅覺藝術季作品將遍布富里幾個代表性的地點，如將廢棄國小教室改建成食藝教室及展覽空間，成為觀光休閒的景點之一「羅山露營區」；台九線左轉富里的入口住民宅；原為林務局空置的場地，經富里鄉農會承租後重新整理的「馥茶堂」；或造型建築設計獎的富里火車站等。

富里有人2日舉行了沉浸式記者會，一到會場，入口隧道充滿著富里春夏的香氣，出口隧道則是有著秋冬香氣，以氣味引導著來賓進入富里的自然環境氛圍，並提供來賓品嘗以富里在地食材製作的風土手作小食「富里有滋味」、為富里設計的調酒「富里有微醺」及搶先欣賞富里阿美族吉拉米代部落的音樂家－莫言演唱。



音樂家莫言記者會現場演唱（圖／富里有人）

當天許多藝術家也親自參與了記者會，其中來自日本的演員兼攝影師－岡本孝在記者會中以中文說道，富里是個美麗的鄉村，他所遇見的當地人都非常溫暖，他以日本人的眼光，拍下了他眼中的富里。壁畫藝術家LeHo則表示，他在聞到氣味時他看見了山脈，是他的靈感來源，他在當地所看的山脈，清晨時為紫色及粉色，午後為紅色及黃色，傍晚時再轉為藍色及綠色，他亦將這些大自然風貌呈現於作品中。先前南韓演員兼藝術家的李太成也在台灣英文新聞的專訪中提到，很可惜無法親自造訪富里，但他在創作時則將整罐香氛混入顏料中進行創作。

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而哈雷騎士們所組成的騎士烏托邦，秉持著深入台灣文化與愛心的騎士精神，也響應嗅覺藝術季，將會於9月底選擇在富里舉辦一年一度的品牌活動，預計富里將湧入2,000台哈雷，為這次藝術季增加觀展人潮，希望吸引更多人一同共襄盛舉。

這場與自然共舞的「藝術感官之旅」將於中秋節開幕，展期將從9月10日持續到11月6日，開放時間為每日11點至下午6點，展覽為免費入場。富里邀請旅者循著氣味回憶，尋訪坐落於大地之間的藝術創作，找回人與土地的連結，希望能讓更多人看見富里的美麗與風情，對富里有更多的了解，更多關於藝術家的介紹，可至富里有人協會粉絲專業查看。

參與藝術家：

陳水南｜花蓮陶藝家

陳權榮｜花蓮富里阿美族木雕師

崔乘潤｜韓國藝術家

杜建旻｜油彩藝術家

馮獻毅｜文字創作者

胡武勇｜花蓮油畫、木工藝術家

徐鼎鈞｜室內設計師兼攝影師

黃鼎億｜留義雕碩藝術家

金根鴻｜花蓮豐濱45度角口啣筆畫家

李太成｜韓國演員兼藝術家

李肇展｜留法金工藝術家

林舜龍｜多次參與日本大地藝術祭國際藝術家

LeHo ｜活躍國際藝術節壁畫藝術家

朴昞春｜韓國藝術家

潘雨晴｜日本媒體喻為天才氣味設計師

岡本孝｜日本演員兼攝影師

唐宗謙｜留法織品藝術家

騰莫言·基鬧｜花蓮富里阿美族音樂家

田中雅弘｜日本大提琴家

吳昭賢｜專業經理人兼插畫家

吳燦政｜聲音藝術家

邑言木｜紙塑藝術家

沐潮｜風土策展/黑膠自然聲景

展出地點：

1.馥茶堂地址：花蓮縣富里鄉富里村中山路197號

2.花東縱谷國家風景區-羅山遊客中心地址：花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖39號

3.羅山露營區地址：花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖37號

4.牆面繪畫地址：花蓮縣富里鄉中興路222號到242號

5.瑞舞丹戲院：花蓮縣富里鄉永安街106之6號

6.六十石山地點：23.216067, 121.289578