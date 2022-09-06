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自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　網挖出大啖海膽生蠔照打臉：你過得太奢侈囉！

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/06 16:27
(圖翻攝自楊丞琳臉書)

(圖翻攝自楊丞琳臉書)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)楊丞琳近日在中國電視節目上自稱是台北長大的廣東人，更透露年輕時家裡經濟壓力大，所以沒吃過什麼海鮮，因為「吃海鮮是奢侈的在那」，除了祖籍引起討論，針對「在台灣吃海鮮是奢侈的」意外激起網友好勝心，挖出過去她打卡吃海鮮的照片打臉。

楊丞琳近日在浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》吃豆腐魚時，其中一位節目嘉賓表示「台灣沒有豆腐魚的」，楊丞琳透露自己在台灣沒吃過什麼海鮮，「早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，並接著說「我在台北長大，但我是廣東人」

針對奢侈海鮮說，臉書專頁「詹姆士的訐譙時間」貼出多張楊丞琳大啖海鮮的照片並喊話「你在台灣的生活真是過得太奢侈了」，貼文提及，生日跟六四天安門同一天的中共廣東區五毛藝人楊丞琳，在中國節目上賣可憐鬼扯，當然是激發台灣鄉民鬥志，找出一堆楊丞琳在台灣爽吃海鮮的照片與新聞。

自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　網挖出大啖海膽生蠔照打臉：你過得太奢侈囉！
（圖／翻攝自詹姆士的訐譙時間）

苦苓今（6）日在臉書發文力挺楊丞琳，「楊丞琳是說她小時候家境不好、要吃到海鮮很困難，並不是說現在台灣人很難吃到海鮮、吃海鮮很奢侈。」至於自稱廣東人，苦苓說，「她說她出生在台北，她是廣東人（祖籍廣東）、她先生是安徽人，言談中並沒有否定台灣的意思。」最後呼籲大家至少把影片看完再開酸，不要像小粉紅那樣玻璃心。

網紅音地大帝也表示，自己看完影片後覺得「海鮮奢侈的部分是在講她自幼家貧所以很少吃，但斷句斷的太怪，容易讓人以為她在講『在台灣吃海鮮是很奢侈的事情』，該還原的真相還是要還原。」

另外，引人注意的豆腐魚在台灣叫做「狗母魚」或是「那個魚」，是屏東東港特產，口感吃起來較軟嫩，連總統蔡英文也愛吃。因為一開始魚販和民眾都叫不出牠的名字，只好用手指指向牠，「我要買那個」，「那個是什麼」久而久之，大家就習慣用「那個魚」來稱呼。
楊丞琳
廣東
海鮮

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