台灣邁向淨零綠生活！中央與地方齊聚離島　舉辦建置金門低碳島計畫成果論壇

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應氣候變遷，經環保署協助金門縣政府推動「建置金門低碳島計畫」長達10年，雙方昨(5)日在金門舉辦成果論壇，環保署署長張子敬及金門縣縣長楊鎮浯均受邀出席該活動和各界一同回顧分享推動成果，並集思廣義加速邁向淨零綠生活。

環保署張署長致詞時表示，10年前大家對於「低碳島」還很陌生，推動過程中確實曾面臨挫折，環保署與金門縣政府及相關部會組成「金門低碳島推動小組」，整合中央與地方資源，經過各方的溝通協調、大家的觀念逐漸改變，相關工作才逐步推動並展現成果。

金門縣長楊鎮浯亦向行政院、環保署及各中央部會表達感謝之意，讓金門在氣候變遷、節能減碳的議題上不缺席，也讓金門透過「低碳」二字與來自全國、乃至全世界的好朋友連結。

楊鎮浯表示，這10年以來，金門縣政府由第一期的摸索、嘗試、調整，到第二期的主動出擊與積極落實相關工作，逐步建構起金門面臨氣候變遷下應該要有的減緩與調適能力，期許大家一起放眼未來，讓永續發展的概念深植到金門的每個角落。

環保署表示，金門縣溫室氣體主要排放來自住商部門，占36%；其次為製造及運輸部門，分別占29%及24%。金門低碳島二期計畫主要成果包括：將金門的再生能源(太陽光電及風力發電)發電裝置容量占比提高至11.5%(約計14.8MW)、完成 2座儲能系統(分別為1.8MW 及 2MW)、台電公司塔山電廠設置高效能發電機組與以餘熱再利用發電、全島完成智慧電表裝設並打造智慧電網示範場域、機關學校燈具及全島路燈全面更換為LED節能照明、海廢保麗龍及漁網資源化，以及金酒公司持續進行製程改善、設備汰換、蒐集廢水處理設施逸散的甲烷進行發電等，不僅成功提升金門地區民眾、相關機關及產業的節能減碳意識及具體行為，並建構金門在地的減碳量能。

昨日論壇與會各界對於再生能源設置與智慧電網、運具電動化、 低碳建築、低碳觀光等踴躍發言。金門縣環保局長楊建立各與會人員的意見，將綜整深入研析。