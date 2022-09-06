台南吊車觸6600伏特高壓3人亡 老父目睹2兒葬身火海

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台南七股區六孔碼頭今（６）日早晨驚傳吊車壓到6600伏特高壓電，引發火燒車，3人遭電擊又逃生不及當場身亡，台南市消防局呼籲，於高壓電設備附近作業應先斷電以免發生觸電。

台南市消防局早上6點56分獲報，六孔碼頭往南500公尺一處，疑似有民眾欲將採收文蛤用的機具設備吊掛到車上，操作不慎吊車壓倒路邊6600伏特高壓電線路，操作吊臂的1人，外加在車旁協助扶正採收機的2人皆遭到電擊，受困其中，吊車起火燃燒。

台南市消防局陸續調派七股、將軍、土城等分隊人員以及5台消防車前往搶救，消防人員7點14分抵達時已發現一具焦屍，隨後在7點31分找到另兩具焦屍。火勢於斷電後在7時52分完全撲滅。警方初步調查，3名死者身份為48歲吳姓男子，以及33歲、26歲黃姓兄弟檔。

當日目睹事發過程的黃姓兄弟的父親表示，四人受僱前往該處的魚塭進行文蛤採收作業，作業已進入尾聲，卻意外促電引發火災，看到時小兒子來不逃出觸電倒下身亡。事故發生詳細原因還有待進一步釐清。

台南市消防局也指出，吊車作業施工應遠離高壓電設備，如需於高壓電設備附近作業時應先斷電以免發生觸電，並確實留意安全距離，詳細事故原因尚須確實斷電調查後才能加以釐清。

台電表示，該起意外並非承攬商吊掛作業所致，目前現場電源已隔離，受到影響共有29戶，已派專人前往現場配合調查，經主管機關同意後才會恢復供電。