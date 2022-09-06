墨爾本冬季大師展覽「畢卡索特展」　15大主題回顧精彩藝術時期

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)墨爾本冬季大師展覽（Melbourne Winter Masterpieces）「畢卡索特展」（The Picasso Century）展出超過80件畢卡索的藝術作品，自即日起至10月7日維多利亞國立美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）登場。

「畢卡索特展」由龐畢度中心（Centre Pompidou）和巴黎畢卡索國家博物館（Musée national Picasso-Paris）聯手打造，分為15個主題展出超過80件畢卡索創作，法國和維多利亞國立美術館提供超過100件收藏品，作品來自60多位與畢卡索同期的藝術家。

特展探討各種不同的際遇和合作關係如何引領畢卡索走過不同的藝術時期，例如藍色時期、立體主義時期和超現實主義時期，但他的著作又同時能夠與外面的世界隔絕。展覽對這位20世紀最具影響力和最著名的藝術家，以及他成長的藝術圈子，提出一個全新的獨特見解。透過研究畢卡索與同期的藝術家在個人、藝術和知識上的交通，更能深入了解畢卡索等的藝術生涯。

維多利亞州創意產業部長 Danny Pearson 說：「『The Picasso Century』匯聚畢卡索職藝術生涯中的大師級作品，以及當時其他著名藝術家的作品。這個墨爾本冬季大師展覽是世界首展，對維多利亞州及其他地區的藝術愛好者來說是一次絕對的享受，亦是今年冬天我們創意州的賣座節目。」

維多利亞國立美術館總監 Tony Ellwood 表示：「展覽對現代藝術發展及其代表性人物－巴勃羅·畢卡索提出非凡的見解。透過170多件藝術品，包括許多未曾於澳洲展出過的作品，參觀者可以了解畢卡索如何多方面影響和被圍繞他的藝術圈子影響。」

展覽以15個主題追溯70多年來塑造畢卡索藝術生涯的不同時期。每個主題都以細緻的視角觀賞一個充滿藝術實驗的世紀，而畢卡索往往在眾多藝術家中脫穎而出。展覽一開始探討畢卡索的成長歲月，以及當時的重要藝術發展，當中最著名的是由畢卡索與Georges Braque帶領的立體主義。立體主義被許多人認為是最徹底改變二十世紀藝術的實驗。

展出亦會探討畢卡索在二戰期間於巴黎的多元文化熔爐中的地位，以及他與其他藝術家和知識分子的互動。展覽也充滿畢卡索超現實主義時期的作品。而展覽最後探討畢卡索在 1945 年後日益國際化的藝術世界中的作品，並審視他在藝術生涯末期中具爭議性的藝術作品。

同時，維多利亞國立美術館亦舉辦一個名為「Making Art: Imagine everything is real」免費的兒童特展，其中包括一系列手功活動和多媒體體驗，讓孩子們了解一些二十世紀歐洲頂尖藝術家，同時，透過拼貼、寫詩和玩超現實主義遊戲並將日常材料變成大型雕塑的過程中，製作出令自己驚訝的作品。



「The Picasso Century」展出超過八十多件畢卡索的藝術作品。攝影：LizSunshine